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Будет ездить в США только в командировку: бывший министр после критики оправдался за свою новую работу

Бывший глава МИД будет продолжать жить в Киеве, но одновременно будет работать в должности нерезидента старшего научного сотрудника Центра Белфера

5 декабря 2024, 19:40
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Лиля Воробьева

  Дмитрий Кулеба, ранее занимавший должность министра иностранных дел Украины, опроверг слухи о своем якобы переселении в США после увольнения. В своем Instagram он отметил, что остается жить в Украине и будет совершать заграничные поездки только в рамках служебных командировок, соблюдая действующее украинское законодательство.

Будет ездить в США только в командировку: бывший министр после критики оправдался за свою новую работу

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Эксминистр отметил, что ложные сообщения о его "бегстве" появились еще в сентябре, а сейчас распространяются с новой активностью. Он призвал граждан не подвергаться фейкам и проверять информацию, не ограничиваясь заголовками новостей или данными, обнародованными в сомнительных Telegram-каналах.

Кулеба также пояснил, что теперь будет сотрудничать с Гарвардским университетом, где будет занимать должность нерезидентного старшего научного сотрудника Центра Белфера. По его словам, новая работа предусматривает несколько визитов в США, где он будет проводить лекции и встречи. В то же время Кулеба подчеркнул, что будет постоянно проживать в Украине.

"Работая на должности нерезидента старшего научного сотрудника Центра Белфера, Кулеба будет оставаться в Украине, совершая несколько визитов в Кембридж, штат Массачусетс, в течение учебного семестра для непосредственного взаимодействия со студентами, преподавателями и более широким сообществом Гарварда", — цитирует Кулеба текст официального.

Бывший министр добавил, что считает честью стать частью академического сообщества Гарварда, ведь это дает ему возможность представлять украинские интересы на международном уровне. В то же время, по его словам, наиболее важным для него остается работать в пользу Украины.

Кулеба подчеркнул, что его планы остаются связанными с Украиной. Он рассказал, что в ближайшее время собирается посетить Гуцульщину, Полтавщину и Черкасскую область, чтобы собрать интересные истории из этих регионов и поделиться ими с аудиторией. "Я никуда не переезжаю, просто использую свои знания, умения и контакты в мире для нашей с вами страны", — резюмировал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что экс- министр Кулеба удивил новой работой за пределами Украины



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Источник: https://www.instagram.com/reel/DDMvIaft5iB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
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