Буданов ответил анекдотом о "шлендр" на слухи об "угрозе для Украины" (ВИДЕО)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о якобы его заявлении относительно "угрозы существованию Украины" и необходимости срочных переговоров. В ответ на эти слухи он поведал анекдот, намекая на то, как просто манипулировать информацией.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Все началось с публикации "Украинской правды" 27 января, где со ссылкой на закрытое совещание в Верховной Раде сообщалось, что глава украинской разведки якобы заявил о необходимости срочных мирных переговоров, иначе Украина может оказаться под угрозой. Некоторые медиа интерпретировали это как призыв к безотлагательному диалогу с врагом, что вызвало резонанс в обществе.

Однако, в ответ на эти заявления Буданов использовал иронию и привел анекдот:

"Сидят две бабки у двора, одна другой говорит: "смотри, ушла, дочь у нее шлюха". Другая говорит: "да у нее же сын". Но ей в ответ: "Ну пусть всем теперь рассказывает, что это не да""





Впрочем, как оказалось впоследствии, Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не говорил резонансной фразы о переговорах и проблемах Украины через полгода . Об этом 27 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальное сообщение ГУР МО Украины о распространении недостоверной информации. В ГУР заявили, что цитата Буданова из закрытого, с грифом "секретно", заседания Верховной Рады Украины, не соответствует действительности.

"Комментарии" также приводили мнение нардепа от "Слуги народа" Олега Дунды. Он заявил, что заявление Буданова о переговорах было "вырвано из контекста", а человек, сделавший достоянием общественности информацию с закрытого мероприятия Рады, должен понести ответственность.