Британцы придумали способ казаться умнее

Британцы придумали оригинальный способ как казаться умнее. Об этом сообщает компания по аренде книг Bookbarn International.

Как казаться умнее - лайфхак от британцев. Фото: firestock.ru

Представители компании отмечают, что все больше жителей Великобритании покупают книги, чтобы выставить на полки и создать хороший фон для видеоконференций в Zoom. Так на фоне книг человек выглядит солиднее.

Именно по этой причине во время пандемии коронавируса продажи книг выросли в десять раз.

"Люди, которые работают из дома, немного устали от автоматизированных фонов, — заявил гендиректор компании Ник Бейтс. — Иногда заказывают полку с книгами. В другой раз целую домашнюю библиотеку. Хотят, чтобы фон отражал их личность, поэтому у нас есть и наборы с комиксами Marvel и сериалами Netflix ".

Напомним, что недавно в Швеции было найдено редкие серебряные монеты. Их внешний вид был изображен только одной иллюстрацией, которой более 230 лет. Редкий клад удалось найти на древней ферме в Виггбюхольме. Она расположена к северу от Стокгольма. По предварительным данным возраст серебряных монет достигает одной тысячи лет. Посмотреть на интересную находку можно на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что Кабмин рассказал, когда снова будет можно отдыхать за границей. По словам Ткаченко, туризм является одной из сфер экономики, пострадавшей больше других. Объясняется это просто, ведь все страны в течение долгого времени были закрытыми к путешествиям, большинство и дальше продолжают карантин но не открывают свои границы для туристов. Поэтому когда мы сможем беспроблемно летать заграницу, читайте в нашем материале.

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