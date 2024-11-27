«Бойцы «Азова» назвали Трампа фейковым президентом и сожгли его книгу»: что известно

Российские Telegram-каналы распространяют видео, как военнослужащие "Азова" якобы сожгли книгу новоизбранного президента США Дональда Трампа "Искусство заключать соглашения" и назвали его предателем и трусом из-за его мирного плана.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что видео является фейковым. Закадровое произношение украинских слов свидетельствует о том, что это очередная российская постановка.

Запись распространяли исключительно российские информационные помойки и страницы в соцсетях – его растиражировали семь вражеских ресурсов с охватом аудитории в 2,7 млн. человек.

"Это свидетельствует о спланированной информационной операции, цель которой показать, что украинские военнослужащие агрессивно восприняли намерения Трампа по окончании войны в Украине. И таким образом – взорвать международную поддержку Украины.

Это уже не первая такая попытка – раньше враг распространял видеоролики, на которых якобы украинские военные сжигают манекен Трампа", – пишут в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Погибла" Ольга Харлан от ракетного удара по Одессе: что известно

О "гибели" украинской фехтовальщицы, олимпийской чемпионки Ольги Харлан после прилета в Одессе 18 ноября начали распространять публикации в Фейсбуке.

Об этом олимпийская чемпионка сама узнала своих подписчиков, а также со страниц в Фейсбуке. В соцсетях выложили черно-белое фото с надписью: "Уже нет сил" и пожеланиями соболезнования родным "погибшей".

После этого спортсменка записала видео, где сообщила, что с ней все хорошо, она жива, а подписчикам посоветовала отписаться от страниц, публикующих непроверенную и фейковую информацию, а также всегда доверять только официальным и проверенным источникам.