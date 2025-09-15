Apple официально призналась, чем вредит телефону новое обновление

Apple обнародовала официальное заявление, в котором объяснила, почему пользователи могут замечать временные изменения в работе своих устройств после установки новых обновлений операционной системы. Речь идет как о производительности, так и об автономности батареи.

Ухудшенная работа Apple после обновления

Сочетание "железа" и программного обеспечения



В компании напомнили, что iPhone и другие устройства Apple создаются по принципу тесной интеграции аппаратного обеспечения и операционной системы. Это позволяет добиваться высокой производительности и длительной работы от одного заряда. Однако с выходом новых функций и усовершенствований изменяется и способ пользования гаджетами, а это может влиять на первые впечатления после апдейта.



Почему снижается автономность после обновления



По словам Apple, сразу после установки новой версии iOS пользователи могут столкнуться с временным падением уровня автономности или ростом нагрева устройства. Это явление нормально и связано с тем, что после большого апдейта смартфону нужно время, чтобы завершить фоновые процессы.



К ним относятся:

• индексация данных и файлов для поиска,

• загрузка новых системных ресурсов,

• обновление установленных приложений.

Пока эти задачи выполняются, телефон может быстрее тратить заряд батареи и работать с более высокой нагрузкой на процессор.



Рекомендации для пользователей



Apple подчеркнула, что подобные изменения временны. Обычно в течение нескольких дней после обновления система завершает все процессы и работа устройства стабилизируется. Компания советует не волноваться и не спешить делать выводы о проблемах с батареей, ведь это естественная часть адаптации системы к новой версии программного обеспечения.



Контекст



Такие заявления Apple делает регулярно после релизов больших обновлений iOS. Они призваны снизить волнение пользователей, массово обращающихся в сервисные центры с жалобами на "проседание" автономности сразу после установки новой системы.



Компания отмечает: подобное поведение гаджетов является стандартным и не свидетельствует о дефектах батареи или проблемах с "железом".



