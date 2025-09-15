logo

Apple официально призналась, чем вредит телефону новое обновление
commentss НОВОСТИ Все новости

Apple официально призналась, чем вредит телефону новое обновление

Apple объяснила, почему после обновления iPhone может быстрее садиться батарея

15 сентября 2025, 23:43
Apple обнародовала официальное заявление, в котором объяснила, почему пользователи могут замечать временные изменения в работе своих устройств после установки новых обновлений операционной системы. Речь идет как о производительности, так и об автономности батареи.

Apple официально призналась, чем вредит телефону новое обновление

Ухудшенная работа Apple после обновления

Сочетание "железа" и программного обеспечения

В компании напомнили, что iPhone и другие устройства Apple создаются по принципу тесной интеграции аппаратного обеспечения и операционной системы. Это позволяет добиваться высокой производительности и длительной работы от одного заряда. Однако с выходом новых функций и усовершенствований изменяется и способ пользования гаджетами, а это может влиять на первые впечатления после апдейта.

Почему снижается автономность после обновления

По словам Apple, сразу после установки новой версии iOS пользователи могут столкнуться с временным падением уровня автономности или ростом нагрева устройства. Это явление нормально и связано с тем, что после большого апдейта смартфону нужно время, чтобы завершить фоновые процессы.

К ним относятся:

• индексация данных и файлов для поиска,

• загрузка новых системных ресурсов,

• обновление установленных приложений.

Пока эти задачи выполняются, телефон может быстрее тратить заряд батареи и работать с более высокой нагрузкой на процессор.

Рекомендации для пользователей

Apple подчеркнула, что подобные изменения временны. Обычно в течение нескольких дней после обновления система завершает все процессы и работа устройства стабилизируется. Компания советует не волноваться и не спешить делать выводы о проблемах с батареей, ведь это естественная часть адаптации системы к новой версии программного обеспечения.

Контекст

Такие заявления Apple делает регулярно после релизов больших обновлений iOS. Они призваны снизить волнение пользователей, массово обращающихся в сервисные центры с жалобами на "проседание" автономности сразу после установки новой системы.

Компания отмечает: подобное поведение гаджетов является стандартным и не свидетельствует о дефектах батареи или проблемах с "железом".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Британское издание The Times сообщает, что Индия впервые присоединилась к масштабным военным маневрам России и Белоруссии под названием "Запад-2025". По информации источников, правительство премьер-министра Нарендры Моди направило в Восточную Европу 65 военнослужащих, участвующих в учениях, сценарии которых прямо отрабатывают конфликт со странами НАТО.



Источник: https://9to5mac.com/2025/09/15/apple-explains-why-ios-26-could-affect-your-iphones-battery-life/?utm_source=chatgpt.com
