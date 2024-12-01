Адаптируйтесь или потеряете работу: ИИ рассказывает об изменениях на рынке труда

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Амбарцумян Анна
Искусственный интеллект продолжает проникать во все сферы нашей жизни, и теперь уже не просто обещает изменить наш мир, но и активно решает, какие профессии окажутся под угрозой в ближайшие несколько лет. Редакция нашего издания решила провести необычный эксперимент: мы обратились к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы узнать, какие специальности могут исчезнуть или значительно трансформироваться под влиянием новых технологий к 2027 году.
Искусственный интеллект. Фото: freepik
ИИ неоднократно заявлял, что автономные автомобили – это не будущее, а уже настоящее. Технологии самоуправляемых машин продолжают совершенствоваться и в ближайшие годы водители грузовиков, такси и автобусов могут быть заменены беспилотными транспортными средствами.
Искусственный интеллект активно развивается в сфере финансов, и уже сегодня многие бухгалтерские задачи можно автоматизировать. Прогнозирование финансовых результатов, обработка данных, расчеты налогов и других отчетных документов, ранее нуждавшихся в участии человека, теперь успешно выполняются компьютерными программами.
Медицинские диагнозы и лечение – это сфера, где искусственный интеллект также приобретает огромный потенциал. Уже сейчас есть программы, которые могут диагностировать заболевания по результатам анализов и изображений, а в будущем даже провести сложные операции с помощью роботизированных систем.
Искусственный интеллект уже сегодня используется в чат-ботах для взаимодействия с покупателями в онлайн-магазинах. Однако в будущем эта технология может значительно распространиться и на магазины. Работы, способные взаимодействовать с покупателями, давать рекомендации и осуществлять продажи, могут стать новым стандартом.
Искусственный интеллект уже создает новости и публикации на основе анализа больших данных, и с каждым годом качество таких материалов становится все выше. Модели, как GPT, могут быстро генерировать текст, адаптируя его к потребностям пользователей.
Искусственный интеллект не отрицает, что определенные профессии исчезнут, но он также подчеркивает, что это позволит людям сосредоточиться на творческих и инновационных задачах.
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