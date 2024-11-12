Звонок таки был: почему в Кремле открещиваются от разговора с Трампом

Новоизбранный президент США Дональд Трамп звонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков со ссылкой на свои источники. По его словам, Трамп таки заявил Путину, что войну нужно прекратить и начать с остановки ее эскалации. Он добавил, что Трамп категорически против вовлечения военных из КНДР в боевые действия на территории Украины, а также против ударов по энергетической структуре с обеих сторон.

Дональд Трамп

"Насколько известно, с Путиным была не дискуссия, а простой обмен мнениями, поэтому Путин снова посетовал на свои обиды и вспомнил угрозы от НАТО и учет "реалий на земле". От этого разговора Кремль в лице самого честного в мире пресс-секретаря Пескова открещивается, потому что с позиции силы выступал именно Трамп. Это никак не был ультиматум, но и никак не поддержка недоимперии", — отметил Кочетков.

Кроме того, он добавил, что со временем произошло еще одно событие: Китай по дипканалам в очередной раз подтвердил Кремлю, что он за мирные переговоры и против эскалации. Это мнение совпало со звонком Трампа Путину.

Скорее всего, говорит эксперт, это простое совпадение. Впрочем, добавляет он, в Кремле на всякий случай решили взять небольшую паузу. Именно поэтому Россия сначала подняла в воздух авиацию, которая запускает ракеты разного типа по Украине как ответ на нашу дроновую атаку, а затем вернули самолеты на аэродромы.

"Между тем, продолжаются консультации с участием посредников по поводу потенциальной "деэскалации боевых действий". Опять-таки реальных договоренностей нет, но договоренность об обоюдном воздержании от ударов по энергоструктуре ближе других (кроме обмена военнопленными и возвращения тел погибших, но они ведутся по другой линии)", — подчеркнул Кочетков.

При этом эксперт напомнил, что Россия накопила крылатых и баллистических ракет не менее чем на три массированных удара по Украине плюс сотни "шахедов" тоже разных типов. Поэтому гуманитарная договоренность не бить по критической инфраструктуре была бы заметным шагом к возможным переговорам, добавил эксперт.

"Лично я такую договоренность теоретически предполагаю, а вот что Кремль ее выполнит — нет", — подытожил Кочтеков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему произошла утечка информации в западные СМИ информации о звонке Трампа Путину.



