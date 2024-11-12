Звонок таки был: почему в Кремле открещиваются от разговора с Трампом

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп звонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков со ссылкой на свои источники. По его словам, Трамп таки заявил Путину, что войну нужно прекратить и начать с остановки ее эскалации. Он добавил, что Трамп категорически против вовлечения военных из КНДР в боевые действия на территории Украины, а также против ударов по энергетической структуре с обеих сторон.
Дональд Трамп
Кроме того, он добавил, что со временем произошло еще одно событие: Китай по дипканалам в очередной раз подтвердил Кремлю, что он за мирные переговоры и против эскалации. Это мнение совпало со звонком Трампа Путину.
Скорее всего, говорит эксперт, это простое совпадение. Впрочем, добавляет он, в Кремле на всякий случай решили взять небольшую паузу. Именно поэтому Россия сначала подняла в воздух авиацию, которая запускает ракеты разного типа по Украине как ответ на нашу дроновую атаку, а затем вернули самолеты на аэродромы.
При этом эксперт напомнил, что Россия накопила крылатых и баллистических ракет не менее чем на три массированных удара по Украине плюс сотни "шахедов" тоже разных типов. Поэтому гуманитарная договоренность не бить по критической инфраструктуре была бы заметным шагом к возможным переговорам, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему произошла утечка информации в западные СМИ информации о звонке Трампа Путину.
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