Звезда "Х-фактора" и "Украина имеет талант" угасла: на фронте известный творец

7 сентября, в Харьковской области погиб украинский военный с позывным "Бес" — Денис Пономаренко, бывший оператор Starlight Media. До начала полномасштабной войны он больше десяти лет работал в телевизионной сфере, создавая популярные проекты для украинских зрителей.

Денис Пономаренко (фото из открытых источников)

Компания, где он провел значительную часть своей карьеры, подтвердила трагическую новость в соцсетях и выразила соболезнования семье и друзьям погибшего.

"Денис был настоящим профессионалом, преданным своему делу и людям. Мы потеряли коллегу, который умел видеть мир сквозь объектив так, как немногие могли", — говорится в официальном заявлении Starlight Media в Facebook.

С 2009 года Пономаренко работал над известными телепроектами, среди которых: "Украина имеет талант", "Х-фактор", "Танцуют все", "Битва экстрасенсов", "Детектор лжи", "Сердца трех", "КУБ", "Крот", "Феномен" и "Следствие".

С началом полномасштабного вторжения Денис оставил работу на телевидении и отправился защищать Украину. Он стал командиром минометного расчета и был награжден двумя наградами за мужество и преданность службе.

Собратья и коллеги вспоминают его как отважного воина и человека, который всегда был готов прикрыть других даже ценой собственной жизни.

У погибшего остались жена — телевизионная редактор Инна Зыкова ("Супермама", "Любовь на выживание") и маленький сын.

В Starlight Media сообщили, что дата и место прощания с героем будут объявлены позже.

