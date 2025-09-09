logo

Звезда "Х-фактора" и "Украина имеет талант" угасла: на фронте известный творец
commentss НОВОСТИ Все новости

Звезда "Х-фактора" и "Украина имеет талант" угасла: на фронте известный творец

У него остались жена, телевизионная редактор Инна Зыкова, и сын.

9 сентября 2025, 21:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

7 сентября, в Харьковской области погиб украинский военный с позывным "Бес" — Денис Пономаренко, бывший оператор Starlight Media. До начала полномасштабной войны он больше десяти лет работал в телевизионной сфере, создавая популярные проекты для украинских зрителей.

Звезда "Х-фактора" и "Украина имеет талант" угасла: на фронте известный творец

Денис Пономаренко (фото из открытых источников)

Компания, где он провел значительную часть своей карьеры, подтвердила трагическую новость в соцсетях и выразила соболезнования семье и друзьям погибшего.

"Денис был настоящим профессионалом, преданным своему делу и людям. Мы потеряли коллегу, который умел видеть мир сквозь объектив так, как немногие могли", — говорится в официальном заявлении Starlight Media в Facebook.

С 2009 года Пономаренко работал над известными телепроектами, среди которых: "Украина имеет талант", "Х-фактор", "Танцуют все", "Битва экстрасенсов", "Детектор лжи", "Сердца трех", "КУБ", "Крот", "Феномен" и "Следствие".

С началом полномасштабного вторжения Денис оставил работу на телевидении и отправился защищать Украину. Он стал командиром минометного расчета и был награжден двумя наградами за мужество и преданность службе.

Собратья и коллеги вспоминают его как отважного воина и человека, который всегда был готов прикрыть других даже ценой собственной жизни.

У погибшего остались жена — телевизионная редактор Инна Зыкова ("Супермама", "Любовь на выживание") и маленький сын.

В Starlight Media сообщили, что дата и место прощания с героем будут объявлены позже.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Донбассе погиб командир известной бригады "Лют" . Сегодня в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" Максим Казбан. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский. Отмечается, что военный погиб в ДТП.

Известно, что полковник полиции Максим Александрович Казбан начал свой путь в 2014 году в составе 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Активно участвовал в противостоянии вооруженной агрессии РФ против Украины.



