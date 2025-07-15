Пропагандисты РФ распространяют очередной фейк — на этот раз о якобы "зверствах ВСУ" на Сумщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«Зверства ВСУ» в Сумской области: что известно об обстреле женщин с плакатами «Мы – русские»

В видео, активно разгоняемом российскими ресурсами, утверждается, что украинский FPV-дрон якобы атаковал женщин возле одного из домов в Сумской области. По версии пропагандистов, женщины держали плакат с надписью, что они русские и просят помощи, но якобы были целенаправленно обстреляны украинской стороной.

" Эта информация не подтверждается никакими достоверными подтверждениями. Качество видео не позволяет прочесть текст на плакате или четко увидеть обстоятельства происшествия. Невозможно установить, кому принадлежали использованные дроны. В то же время известно, что именно российские операторы FPV-дронов регулярно атакуют гражданских украинцев, используя террор как метод ведения войны ", – отмечают в ЦПД.

Там отмечают, что этот фейк является частью масштабной информационной кампании РФ, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и отвлечение международного сообщества от многочисленных задокументированных военных преступлений, которые совершает российская армия. Параллельно кремлевская пропаганда продвигает нарратив о "русских людях", якобы преследуемых в Украине, чтобы оправдать агрессию и навязать миф о "едином народе" и "священной войне".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в болгарских соцсетях тиражируют "новость", якобы "Турция заключила секретное соглашение с Россией и готовится к выходу из НАТО". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это манипуляция и откровенный вымысел.