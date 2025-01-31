Центр противодействия дезинформации СНБО фиксирует запуск российской пропагандой нового этапа масштабной дезинформационной кампании "зверства ВСУ в Курщине".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что ресурсы РФ массово распространяют сообщения о якобы убийствах и изнасилованиях десятков гражданских украинскими военными в селе Русское Поречное в Курской области.

В качестве доказательств ru-пропаганда тиражирует видео с "признанием" украинского пленника и видеозапись с телами нескольких погибших людей.

В ЦПД заявляют, что распространенное видео не содержит никаких подлинных доказательств. Из него невозможно установить ни количество тел, ни место происшествия, ни личности погибших, ни причины и обстоятельства их смерти. "Свидетельство" украинского пленника также нельзя считать доказательством, учитывая многочисленные доказанные случаи пыток и внесудебных казней украинцев в российском плену.

"Кремль вкладывает большие деньги, чтобы любым способом создать в инфопространстве "русскую Бучу", уже несколько месяцев распространяя фейки о якобы "страшных преступлениях бандеровцев на территории России". При этом никаких улик россияне не приводят. За потоком таких фейков враг пытается скрыть собственные преступления против человечности и оправдать продолжение агрессивной войны", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Северная Корея направила свои лучшие войска на помощь России в войне против Украины. Но после нескольких месяцев тяжелых потерь они были выведены с линии фронта. Об этом говорится в статье The New York Times.

По словам официальных лиц Украины и США, северокорейские солдаты, присоединившиеся к своим российским союзникам в битве против украинских сил, были выведены с линии фронта после того, как понесли большие потери. Войска КНДР, направленные на подкрепление российских сил, пытающихся отразить украинское наступление внутри границ России, не были замечены на фронте около двух недель, сообщили официальные лица после того, как попросили остаться анонимными для обсуждения чувствительных военных и разведывательных вопросов.

С момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были оставлены на произвол судьбы, продвигаясь с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь, чтобы перегруппироваться или отступить, по словам украинских чиновников и войск на передовой.