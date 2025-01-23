Зверства под Бахмутом: оккупанты сожгли сотню своих солдат (ВИДЕО)

В этот раз стало известно о новом акте варварства: под Бахмутом они сожгли около сотни своих погибших солдат. Эта информация свидетельствует о полном пренебрежении к жизни своих военных и попытке скрыть следы своих поражений. Об этом на канале "Мы-Украина" сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец.

Зверства под Бахмутом. Фото: скриншот

Как сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, российские войска использовали густые туманы, чтобы незаметно переместиться в коллектор у села Калиновка. Там они устроили себе укрытие. После удачного удара ВСУ по этому месту, кафиры, вместо того, чтобы эвакуировать тела погибших, решили сжечь их.

"В течение 2 суток после удара ни одного движения в коллекторе или вблизи коллектора не наблюдалось. А 21 января возникла непонятная для нас ситуация, когда мы на ходу видели, что в коллекторе враг организовал поджог, вероятно, с целью сокрытия следов уничтожения такого количества личного состава и избегания эвакуационных мер. Пожар длился 5 часов", — рассказал Дмитрий Запорожец.

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Напомним, портал "Комментарии" писал, что Силы обороны Украины продолжают тяжелые бои с российскими оккупантами за населенный пункт Большая Новоселка в Донецкой области. Несмотря на сложную ситуацию, риска окружения пока нет, хотя возможно развитие разных сценариев.

Кроме того, 22 января, с начала суток украинские силы обороны зафиксировали 67 боеприкосновений, из которых 44 произошли на Покровском направлении, где агрессор не прекращает своих попыток продвинуться. Враг активно штурмует украинские позиции, однако наши защитники успешно сдерживают напор, нанося врагу значительные потери.