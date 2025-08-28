Зверская атака Путина на Киев: партнерам Кремля озвучили категорический ультиматум

В Киеве продолжается сложный разбор развалин жилого дома, пострадавший в результате очередного массированного ракетного удара России. Это нападение стало еще одним жестоким проявлением агрессии против украинских городов и их жителей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: из открытых источников

Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших: известно о по меньшей мере восемь жертв, среди которых есть и ребенок. К сожалению, люди все еще могут оставаться под завалами, а количество раненых превышает десятки.

Президент Украины подчеркнул, что эти нынешние атаки с использованием ракет и ударных дронов — это прямой вызов всем, кто долго призывал к прекращению огня и дипломатических переговоров. Российские власти сознательно отвергают диалог и выбирают путь насилия, демонстрируя, что не боятся последствий своих действий. Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает свою агрессию, полагаясь на то, что часть мирового сообщества закрывает глаза на убийства мирных граждан, в том числе детей, и находит оправдание для действий Путина.

"Мы ожидаем реакции Китая на эти события, ведь именно Китай неоднократно призывал к прекращению войны и нерасширению конфликта. Однако именно Россия блокирует этот процесс. Ждем также позицию Венгрии и всех других, кто раньше призывал к миру, но ныне чаще молчит, чем выступает с принципиальной позицией. Смерть детей должна вызывать сильнейшую" – отметил глава государства.

Как уже писали "Комментарии", украинский командир Егор Фирсов считает, что боевые действия в Украине вряд ли завершатся в 2025 году — с большой вероятностью война перейдет и в 2026-м. По его мнению, любая уступка врагу, даже в пределах одной области, лишь усугубит аппетиты агрессора и приведет к новым потерям территорий.