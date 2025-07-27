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ЗСУ выбили россиян из ключевых позиций

Успех в Запорожском направлении: украинские штурмовики выбили ДРГ врага и заняли стратегические позиции без потерь

27 июля 2025, 19:48
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Ткачова Марія

Силы обороны Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области. Первый штурмовой батальон 210-го отдельного штурмового полка провел результативную операцию, в ходе которой была выбита вражеская диверсионно-разведывательная группа и взята под контроль позиции, которые ранее не удавалось захватить ни одному из подразделений.

ЗСУ выбили россиян из ключевых позиций

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Операция послужила примером точного планирования и идеального взаимодействия между подразделениями. Для успеха штурма привлекались артиллерийские подразделения и беспилотные летательные аппараты, которые обеспечивали огневое прикрытие и корректировку действий штурмовиков.

В командовании отметили: ключевым достижением операции стало то, что все цели были достигнуты без потерь среди украинских военных. Это особенно важно, учитывая сложность района и длительное время, в течение которого эти позиции оставались недоступными.

ВСУ также анонсировали видеоподтверждение успешной операции в ближайшее время.

Этот тактический прорыв — очередное доказательство эффективности обновленного подхода к штурмовым действиям на южном фронте, где украинские подразделения все чаще демонстрируют способность проводить сложные операции с минимальными потерями и максимальным эффектом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Грузии вспыхнули антироссийские протесты из-за допуска представителей РФ к Чемпионату мира по фехтованию. Граждане вышли на улицы с требованием устранить российских спортсменов, часть из которых связана с армией страны-агрессора.

27 июля возле Нового дворца спорта в Тбилиси прошла акция протеста. Участники выступили против участия россиян в соревнованиях, организованных под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).



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Источник: https://www.facebook.com/100087101127695/posts/pfbid0NjLp1t294y7u9dXn2hYyfgwEXU6AvDX8oQd5ww4FYUXTbkuWFpuZuTR1TxiweTosl/?
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