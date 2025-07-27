ЗСУ выбили россиян из ключевых позиций

Силы обороны Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области. Первый штурмовой батальон 210-го отдельного штурмового полка провел результативную операцию, в ходе которой была выбита вражеская диверсионно-разведывательная группа и взята под контроль позиции, которые ранее не удавалось захватить ни одному из подразделений.

ЗСУ освободили новые позиции в Запорожской области

Операция послужила примером точного планирования и идеального взаимодействия между подразделениями. Для успеха штурма привлекались артиллерийские подразделения и беспилотные летательные аппараты, которые обеспечивали огневое прикрытие и корректировку действий штурмовиков.

В командовании отметили: ключевым достижением операции стало то, что все цели были достигнуты без потерь среди украинских военных. Это особенно важно, учитывая сложность района и длительное время, в течение которого эти позиции оставались недоступными.

ВСУ также анонсировали видеоподтверждение успешной операции в ближайшее время.

Этот тактический прорыв — очередное доказательство эффективности обновленного подхода к штурмовым действиям на южном фронте, где украинские подразделения все чаще демонстрируют способность проводить сложные операции с минимальными потерями и максимальным эффектом.

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