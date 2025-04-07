ЗРК Patriot больше не могут сбивать ракеты: россияне будут разрывать Украину ударами

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Ткачик Олеся
В Украине фиксируется существенное ухудшение статистики по сбитию вражеских российских ракет, отметил военный Сергей Наумович. По его словам, утро воскресенья войдет в историю, ведь стало понятно, что американские ЗРК Patriot с каждым разом хуже перехватывают ракеты РФ, которыми она бьет по Украине.
Патриоты плохо сбивают российские ракеты
По его словам, утром в воскресенье российские захватчики просто расстреляли Киев, из шести Искандеров удалось сбить только один.
По факту, говорит Наумович, это означает только одно, больше нет никакой защиты от баллистики в Украине.
По его словам, в этой ситуации уже и "Орешник" не нужен, потому что стоит безумно дорого.
Как говорит Наумович, в сложившейся ситуации необходимо, чтобы американская компания Raytheon Technologies срочно модернизирует свои ЗРК, которые находятся в Украине. Если же нет, то ВПК Соединенных Штатов получит позор, о котором узнает весь мир.
Военный напомнил, что одна ракета к ЗРК Patriot стоит 4.1 млн. долларов. При этом весь мир задаст себе логичный вопрос, зачем покупать дорогое американское оружие, если оно не работает.
Он также добавил, что если российские террористы используют окно возможностей, пока американцы не модернизировали ЗРК Patriot , это может быть переломным моментом в этой войне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о ракетном ударе РФ по Киеву.
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