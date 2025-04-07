ЗРК Patriot больше не могут сбивать ракеты: россияне будут разрывать Украину ударами

В Украине фиксируется существенное ухудшение статистики по сбитию вражеских российских ракет, отметил военный Сергей Наумович. По его словам, утро воскресенья войдет в историю, ведь стало понятно, что американские ЗРК Patriot с каждым разом хуже перехватывают ракеты РФ, которыми она бьет по Украине.

Патриоты плохо сбивают российские ракеты

Почему так происходит? Потому что у россиян есть возможность модернизировать свои баллистические ракеты, так как сами же их и производят, а мы не можем модернизировать американские противоракеты ЗРК Петриот, даже если бы знали, как это сделать", — отметил Наумович.

По его словам, утром в воскресенье российские захватчики просто расстреляли Киев, из шести Искандеров удалось сбить только один.

По факту, говорит Наумович, это означает только одно, больше нет никакой защиты от баллистики в Украине.

"Да, есть еще SAMP-T, но там может быть ситуация не лучше. Похоже, что определенная пауза в ракетных обстрелах Киева баллистикой и КР была связана с тем, что Искандеры, Кинжалы и Х проходили модернизацию", — подчеркнул Наумович.

По его словам, в этой ситуации уже и "Орешник" не нужен, потому что стоит безумно дорого.

Как говорит Наумович, в сложившейся ситуации необходимо, чтобы американская компания Raytheon Technologies срочно модернизирует свои ЗРК, которые находятся в Украине. Если же нет, то ВПК Соединенных Штатов получит позор, о котором узнает весь мир.

Военный напомнил, что одна ракета к ЗРК Patriot стоит 4.1 млн. долларов. При этом весь мир задаст себе логичный вопрос, зачем покупать дорогое американское оружие, если оно не работает.

Думайте, Raytheon Technologies, думайте. Времени очень мало, позор уже близко, коварно стучится в дверь", — подчеркнул Наумович.

Он также добавил, что если российские террористы используют окно возможностей, пока американцы не модернизировали ЗРК Patriot , это может быть переломным моментом в этой войне.

"Поскольку враг покосит наш ВПК своей баллистикой… Короче, очень плохие новости, друзья. К сожалению", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о ракетном ударе РФ по Киеву.



