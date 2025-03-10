Европейские политики и бывшие военные выразили идею размещения 120 истребителей для защиты западной части Украины от российских обстрелов после потенциального установления перемирия. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт и бывший инженер по испытаниям в "Конструкторском бюро Антонов" Константин Криволап.

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По его словам, план предусматривает, что зона в радиусе 200 км будет оставаться под запретом для иностранных самолетов. Такая инициатива могла бы значительно укрепить обороноспособность Украины.

"Сейчас Украина сталкивается с атаками крылатых ракет и дронов-камикадзе (Shahed). Наши силы ПВО, включая мобильные огневые группы и системы среднего и малого радиуса действия, распространены по всей стране, приближены к линии фронта. Если наши партн ", – объяснил он.

Таким образом, концентрация украинской противовоздушной обороны значительно увеличится. Криволап подчеркивает, что высокая плотность средств ПВО позволяет быстрее обнаруживать даже баллистические ракеты. Примером этого является израильская система "Железный купол", эффективно охватывающая территорию, подобную Киевской области.

"Если в Украине будет достаточно высокий уровень ПВО, способный быстро обрабатывать данные и уничтожать воздушные цели, ситуация кардинально изменится. Специалисты подсчитали, что эффект от такой инициативы может быть даже больше, чем введение 10 тысяч спецназовцев НАТО. Влияние участия авиации будет значительно эффективнее", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает распространять тезис о том, что страны Европейского Союза и Украина, якобы, намерены затянуть и усложнить войну, чтобы отвлечь внимание от долгосрочных планов России по войне с Западом. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).