Значительно больше, чем территории: стало известно о шокирующем плане "мира" в Украине от Путина

Владимир Путин не просто стремится завершить войну — ему необходима демонстративная победа, которая закрепит его "наследство". Более трех лет после масштабного вторжения в Украину, российский лидер не может позволить себе проигрыш или даже компромисс, который будет выглядеть как слабость, пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт, анализируя возможные сценарии развития событий перед саммитом, на котором Путин намерен озвучить свой так называемый "мирный план".

Фото: из открытых источников

"На кону его наследие. Это не может быть бесполезно. Единственное соглашение, которое Путин готов рассматривать — гарантирующее выполнение целей Кремля", — отмечает журналист.

Речь идет не только о признании контроля над четырьмя украинскими областями, которые Россия уже считает своими, но и о закреплении нейтралитета Украины и ограничении ее оборонного потенциала.

По мнению Беннета, Путин попытается подать это соглашение как "реалистический компромисс" Дональду Трампу, если тот вернется к власти, и нажать на него с месседжем: либо мир на наших условиях, либо война до полной победы РФ.

"Москва считает, что Трамп может согласиться на такую логику, а затем поставить Киеву выбор: принять эти условия или остаться без американской поддержки", — пишет Sky News.

Британское издание также отмечает, что, хотя соглашение на этой неделе вряд ли будет заключено, в Кремле уже готовят почву для будущих договоренностей, акцентируя на возможных экономических преференциях для США в случае улучшения отношений с РФ.

"Кремль постарается использовать момент, чтобы напомнить США: в обмен на прекращение войны Москва может предложить и выгодные бизнес-возможности", — заключает журналист.

