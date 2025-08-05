Зима будет вызовом для всех: названы города, где Путин хочет превратить жизнь в ад

С наступлением отопительного сезона Россия предположительно активизирует удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы оставить города без электричества и тепла. Об этом предупреждают эксперты, среди которых руководитель разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский и специалист в сфере ЖКХ Олег Попенко.

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"Враг действует как террорист и понимает: стратегически уничтожить город, например, Харьков, можно только из-за полного обесточивания. К этому власть должна быть готова", — отметил Ярославский.

Попенко подтверждает, что Россия не прекращала атаки на энергетическую инфраструктуру даже летом. Массированные обстрелы и дроновые атаки направлены на объекты распределения, газовую инфраструктуру на западе и в центре Украины, а также прифронтовые энергообъекты.

По его словам, особенно страдает Сумщина: там в течение последнего месяца уже несколько раз фиксировались масштабные отключения света.

"Официально места прилетов не называют, но, судя по последствиям, это были удары по трансформаторным подстанциям. Также ранее попадали по Шосткинской и Сумской ТЭЦ — это ключевые источники электроэнергии в области", — отметил эксперт.

Из-за этих инцидентов Минэнерго провело совещание по энергообеспечению региона, что подтверждает серьезность ситуации.

В Одесской области, по словам Попенко, удары по энергетической инфраструктуре продолжаются, в том числе по объектам распределения.

"Летом такие атаки менее ощутимы, но осенью и зимой Россия усилит удары. Ее цель — холод и паника. Блэкауты могут вызвать массовый отъезд населения — и это на руку Кремлю", — подчеркнул специалист.

Не в лучшей ситуации столица. В Киеве и области проблемы с энергоснабжением были еще до войны из-за перегрузки трансформаторных подстанций.

"На этой неделе произошел пожар на подстанции — часть Оболони осталась без света. Подобные ситуации были и в Шевченковском районе", — сказал Попенко.

Хотя у Киева есть мощная система ПВО, это не исключает возможности прицельных атак на объекты, подающие электричество по стратегически важным направлениям, например — от Ровенской АЭС.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп кардинально пересмотрел свое отношение к Кремлю — теперь он не только отказывается от диалога с Владимиром Путиным, но и называет так называемые мирные инициативы России лишь прикрытием для дальнейшей агрессии против Украины. Об этом заявил глава Центра совместных действий Олег Рыбачук.