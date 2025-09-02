Российские оккупационные войска продолжают атаковать Украину, а в большинстве – энергетическую инфраструктуру в преддверии отопительного периода. Даже сейчас в Киеве идет обстрел "шахедами".

«Зима будет тяжелой»: к чему готовиться украинцам

Как отмечает военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флэш" Бескрестнов, враг начал активно использовать разведчики на территории Украины.

"По анализу маршрутов полетов развед БПЛА противника (не в прифронтовой зоне) и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты. Подстанции, трансформаторы, электро- и газовая инфраструктура", – отмечает "Флэш".

Военный корреспондент Богдан Мирошников отмечает, что зима в Украине будет тяжелой, но все уже в первую очередь зависит от подготовки Украины на этот раз.

"Говорить, что россия скоро будет атаковать энергетику, некорректно. Ибо мр*зи УЖЕ ее атакуют. Газовая промышленность относится туда же, и оказывает большое влияние на генерацию электроэнергии. Добавим атаку на подстанции в Сумах, Днепре и Херсоне. И, конечно, мы держим в голове новые массовые удары именно по генерации и распределению электроэнергии. Зима будет тяжелой, а мр*зоты максимально будут давить на это", – отмечает военкор.

По его словам, правительство должно подготовить страну к зиме, а военное командование – не допустить роковой ошибки.

"Здесь ничего нового. Главное – как правительство подготовит страну к зиме (запас газа, защита подстанций, наличие запасов для газовой и электроэнергетической инфраструктуры). А также – насколько сильным будет наше ПВО через месяц-два. Если перевод из подразделений ПВО сухопутных подразделений (дроны-перехватчики и т.п.) в пехоту продолжатся – будет беда", – подчеркивает Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент объявил о закупке ПВО для регионов.