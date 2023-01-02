Журналистка из Польши рассказала о россиянах в Египте

Журналистка из Польши рассказала о своих впечатлениях от отдыха в Египте, где она общалась с туристами из РФ. Жительница Польши утверждает, что россияне вели себя ужасно и немалому количеству туристов отдых был на курорте испорчен. Об этом Наталья Гомулка пишет на Onet.

Туристка из Польши рассказала о россиянах в Египте (фото из открытых источников)

"За неделю моего пребывания в Хургаде, я познакомилась со многими россиянами. У меня создалось впечатление, что их поведение часто было направлено на подчеркивание "превосходства" над другими", — рассказывает туристка.

Часто выходцы из РФ демонстрируют свои "преимущества" над другими, особенно когда общались с персоналом.

Журналистка говорит, что, несмотря на то, что семь дней находилась в райском месте, до постоянных соседей с РФ, чувствовалось отвращение.

Она увидела русских, только приехала на отдых.

"Впервые у меня по спине побежали муравьи, когда я заметила загоравшего на шезлонге русского парня, смотрел что-то на телефоне и смеялся во всю глотку. Второй раз я почувствовала огромное отвращение при просмотре меню в одном из ресторанов, где увидела все по-русски. Не было ни слова на английском. Я потеряла аппетит. К сожалению, таких ситуаций было все больше…" — говорит Гомулка.

Отпускница говорит, что в местных ресторанах все готовят под россиян и к ней персонал говорил по-русски.

"Хотя обслуживание в гостинице, где я остановилась, было на высшем уровне и персонал был готов помочь каждому гостю, некоторые из них не могли проявить благодарность. Чаще всего я замечала такое поведение у россиян. Женщина на пляже возмутилась, что обслуживающий ее мужчина не говорит по-русски, поэтому не может ему объяснить, как разместить ее полотенце на шезлонге. Сначала она накричала на него, а потом сама показала, что хотела", — вспоминает женщина.

Она еще очень хотела спросить у россиян, как они относятся к тому, что делает Путин, но побоялась их реакции. Но попробовала.

"Я слышала, что многие россияне бежали из страны после того, как Путин объявил частичную мобилизацию". Получилось, будто вылилось масло в огонь. Тот, что со мной общался, закипел: "Разве ты не видишь, что я сейчас в отпуске, а не бегаю с винтовкой?" – сказал он. Наталья сказала, что друг из Санкт-Петербурга каждый день обнародует на видео протесты. Получила ответ: "Вы наверняка из Польши". Я согласилась. "Продолжайте верить этой лжи", — нервно заметил россиянин", — таков был диалог журналистки.

Еще раз они общались с русской семьей у бассейна. Они начали общаться с поляками первыми, подарили шоколадку и матрешку. Когда узнали, что собеседники-поляки, больше с ними не говорили.

"Несмотря на то, что я провела неделю в жарком Египте, когда температура в Польше не превышала 15 градусов, наелась вволю и приятно купалась в море, проходя мимо российских туристов, мне стало противно. И в следующий отпуск я поеду туда, где будет как можно меньше шансов встретить россиян", — подытожила польская журналистка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне разозлились на Лайму Вайкуле.

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