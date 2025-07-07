Оккупационные власти на захваченных территориях пытаются отобрать у жителей почти последнее — объясняют необходимостью проведения восстановлений и ремонтов. В Луганской области оккупационная администрация повысила цены на проезд в автобусах.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что враг объясняет это повышением качества обслуживания, а также нехваткой водителей — сейчас дефицит составляет 50-70% от необходимого количества. Российская пропаганда называет это повышение незначительным, на самом деле с начала года стоимость проезда выросла на 60%.

"Повышение тарифов на основные услуги — типичная политика России на оккупированных украинских территориях. Ранее тарифы на перевозку были повышены в захваченных городах Запорожской области. В Донецкой области почти на треть выросли тарифы на водоснабжение, которого фактически нет", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В Центре подчеркнули, что российская пропаганда обещала жителям ВОТ Украины жизнь в "современном технологическом богатом государстве". Однако Россия принесла на оккупированные территории только деградацию всех сфер жизни, разрушенную инфраструктуру, повышение тарифов и отсутствие водоснабжения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ставка российского лидера Владимира Путина не оправдались. БРИКС стал провалом для России. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Он отметил, что Путин не приехал в Бразилию, потому что испугался ареста. Китайский лидер Си, по его словам, даже не попытался делать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди.



