Жизнь в Крыму станет полностью невыносимой: в ВСУ заинтриговали новым заявлением

Временно оккупированный Крым легко сделать непригодным для жизни из-за его большой зависимости от связей с внешним миром, — заявил в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.

Фото: из открытых источников

Ему попросили прокомментировать высказывания бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который предложил радикальный шаг, чтобы заставить Кремль ощутить последствия своих действий в войне против Украины — в частности, сделать "непригодным для жизни" Крым и даже уничтожить Крымский мост, потому что для Владимира Путина полуостров имеет сакральное.

Плетенчук отметил, что Кремль вообще не склонен отдавать себе отчет в последствиях своих поступков — если бы осознавали, не начали бы то, что начали.

"Стратегия у них очень интересная, и она больше похожа на тактику. Потому что иногда, решая один стратегический вопрос, они создают только новые проблемы себе. Поэтому здесь трудно спрогнозировать к каким выводам пришло бы руководство РФ, которое волнуется только собственным статусом, состоянием и собственной жизнью. Плетенчук.

Он добавил, что для России Крым имеет не только сакральное, но и стратегическое значение, так что в этом вопросе нужно расставить все точки над "і". По словам спикера, чтобы сделать территорию непригодной для жизни, не обязательно убивать мирное население — достаточно создать такие условия, что территория будет терять жизнеспособность; и это то, что, по его словам, агрессор и пытается делать с Украиной. Оккупанты часто считают, что можно просто уничтожить город.

