logo

BTC/USD

124060

ETH/USD

4575.05

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жизнь в Крыму станет невозможной: в ВСУ выступили с категорическим заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Жизнь в Крыму станет невозможной: в ВСУ выступили с категорическим заявлением

Плетенчук отметил, что разрешение ситуации с Автономной Республикой Крым частично зависит и от политической решимости международных партнеров Украины.

6 октября 2025, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Временно оккупированный Крым легко сделать непригодным для жизни из-за его большой зависимости от связей с внешним миром, — заявил в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.

Жизнь в Крыму станет невозможной: в ВСУ выступили с категорическим заявлением

Фото: из открытых источников

Ему попросили прокомментировать высказывания бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который предложил радикальный шаг, чтобы заставить Кремль ощутить последствия своих действий в войне против Украины — в частности, сделать "непригодным для жизни" Крым и даже уничтожить Крымский мост, потому что для Владимира Путина полуостров имеет сакральное.

Плетенчук отметил, что Кремль вообще не склонен отдавать себе отчет в последствиях своих поступков — если бы осознавали, не начали бы то, что начали.

"Стратегия у них очень интересная, и она больше похожа на тактику. Потому что иногда, решая один стратегический вопрос, они создают только новые проблемы себе. Поэтому здесь трудно спрогнозировать к каким выводам пришло бы руководство РФ, которое волнуется только собственным статусом, состоянием и собственной жизнью. Плетенчук.

Он добавил, что для России Крым имеет не только сакральное, но и стратегическое значение, поэтому в этом вопросе нужно расставить все точки над "і". По словам спикера, чтобы сделать территорию непригодной для жизни, не обязательно убивать мирное население — достаточно создать такие условия, что территория будет терять жизнеспособность; и это то, что, по его словам, агрессор и пытается делать с Украиной. Оккупанты часто считают, что можно просто уничтожить город.

Как уже писали "Комментарий", вражеские диверсионно-разведывательные группы продолжают проникать на окраины Покровска. Хотя до масштабных уличных боев в городе еще далеко, на происке фиксируют российскую пехоту, пытающуюся пробиться внутрь. Над городом почти полный контроль российских дронов, также пытающихся перерезать пути обеспечения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости