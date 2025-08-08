Жизнь в Крыму станет адом для оккупантов: названа неожиданная цель ВСУ

Для того чтобы осуществлять результативные удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму, ВСУ прежде всего нужно вывести из строя российскую систему противовоздушной обороны. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, в эфире Radio NV.

Фото: из открытых источников

"Прежде всего, нужно "ослепить" врага — вывести из строя радиолокационные комплексы, выполняющие задачи воздушной разведки. Далее — парализовать систему связи и управления оборонными средствами", — подчеркнул Романенко.

По его словам, после уничтожения ключевых элементов ПВО и ПРО противника, украинская армия сможет реализовывать удары гораздо эффективнее.

"Это открывает путь к более активным действиям — десантным операциям, диверсиям, задачам ракетных и авиаударов. Речь идет не об отдельных операциях, а о уже реализуемом стратегическом, последовательном подходе. Это видно на примере последних атак по Крыму, которые демонстрируют рост эффективности украинских сил", — добавил он.

В ночь на 7 июля спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) провели масштабную атаку дронами на объекты в Крыму. В результате удара были уничтожены несколько российских радаров, а также поврежден вражеский десантный катер.

После этих утрат российские силы начали маскировать стратегические объекты в защитных куполах. Один из таких объектов, расположенный на Ай-Петре, был поражен украинскими разведчиками.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп убежден, что ключевые решения внешней политики принимаются не по дипломатическим каналам, а на личных переговорах между лидерами. Договоренность о прекращении войны в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным могла бы стать его долгожданным дипломатическим достижением. Однако такая перспектива пока остается туманной, пишет The Wall Street Journal.