Жизнь в Крыму станет адом для оккупантов: названа неожиданная цель ВСУ

Украина применяет целенаправленный и системный подход к операциям в Крыму, отмечает Игорь Романенко.

8 августа 2025, 10:15
Клименко Елена

Для того чтобы осуществлять результативные удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму, ВСУ прежде всего нужно вывести из строя российскую систему противовоздушной обороны. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, в эфире Radio NV.

Жизнь в Крыму станет адом для оккупантов: названа неожиданная цель ВСУ

Фото: из открытых источников

"Прежде всего, нужно "ослепить" врага — вывести из строя радиолокационные комплексы, выполняющие задачи воздушной разведки. Далее — парализовать систему связи и управления оборонными средствами", — подчеркнул Романенко.

По его словам, после уничтожения ключевых элементов ПВО и ПРО противника, украинская армия сможет реализовывать удары гораздо эффективнее.

"Это открывает путь к более активным действиям — десантным операциям, диверсиям, задачам ракетных и авиаударов. Речь идет не об отдельных операциях, а о уже реализуемом стратегическом, последовательном подходе. Это видно на примере последних атак по Крыму, которые демонстрируют рост эффективности украинских сил", — добавил он.

В ночь на 7 июля спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) провели масштабную атаку дронами на объекты в Крыму. В результате удара были уничтожены несколько российских радаров, а также поврежден вражеский десантный катер.

После этих утрат российские силы начали маскировать стратегические объекты в защитных куполах. Один из таких объектов, расположенный на Ай-Петре, был поражен украинскими разведчиками.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп убежден, что ключевые решения внешней политики принимаются не по дипломатическим каналам, а на личных переговорах между лидерами. Договоренность о прекращении войны в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным могла бы стать его долгожданным дипломатическим достижением. Однако такая перспектива пока остается туманной, пишет The Wall Street Journal.



