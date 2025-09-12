logo

BTC/USD

115349

ETH/USD

4537.63

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жизнь там превратилась в катастрофу: Зеленский сделал срочное заявление о большом городе
commentss НОВОСТИ Все новости

Жизнь там превратилась в катастрофу: Зеленский сделал срочное заявление о большом городе

Россия делает оккупированные украинские территории безлюдными.

12 сентября 2025, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на пятом саммите первых леди и джентльменов, во время которой затронул гуманитарную катастрофу во временно оккупированном Донецке. По его словам, Россия не просто воюет против Украины, она целенаправленно уничтожает возможность жизни на украинской земле.

Жизнь там превратилась в катастрофу: Зеленский сделал срочное заявление о большом городе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский отметил, что многие политики, особенно те, кто далек от реалий войны, пытаются свести конфликт между Украиной и Россией к "территориальному вопросу". Однако, подчеркнул глава государства, речь идет не только о контроле над территориями, но и о фундаментальных ценностях — человеческой жизни, достоинстве, свободе.

"Там, где приходит Россия — исчезает жизнь. Уменьшается количество людей, разрушается инфраструктура, исчезает все, что делает человека счастливым", — подчеркнул Зеленский.

Особенно ярким примером этого является Донецк — один из крупнейших и развитых городов Украины. Теперь после лет оккупации он превратился в место, где жить стало почти невозможно.

Президент акцентировал внимание на катастрофической ситуации с водоснабжением. По официальным признаниям оккупационной администрации воду в большинстве районов города подают только раз в 3–4 дня. Причина — разрушенная инфраструктура, в частности водопровод Северский Донец – Донбасс, потерпевший многочисленные удары со стороны российских войск.

"Оккупированные территории постепенно становятся мертвыми зонами — без людей, без надежды, без будущего", — резюмировал Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", в Словакии заговорили о возвращении в обязательную военную службу. С такой инициативой выступил министр спорта и туризма Рудольф Гуляк, призвав власти ввести трехмесячную военную подготовку для молодежи, достигшей 18-летнего возраста.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости