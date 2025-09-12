Жизнь там превратилась в катастрофу: Зеленский сделал срочное заявление о большом городе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на пятом саммите первых леди и джентльменов, во время которой затронул гуманитарную катастрофу во временно оккупированном Донецке. По его словам, Россия не просто воюет против Украины, она целенаправленно уничтожает возможность жизни на украинской земле.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский отметил, что многие политики, особенно те, кто далек от реалий войны, пытаются свести конфликт между Украиной и Россией к "территориальному вопросу". Однако, подчеркнул глава государства, речь идет не только о контроле над территориями, но и о фундаментальных ценностях — человеческой жизни, достоинстве, свободе.

"Там, где приходит Россия — исчезает жизнь. Уменьшается количество людей, разрушается инфраструктура, исчезает все, что делает человека счастливым", — подчеркнул Зеленский.

Особенно ярким примером этого является Донецк — один из крупнейших и развитых городов Украины. Теперь после лет оккупации он превратился в место, где жить стало почти невозможно.

Президент акцентировал внимание на катастрофической ситуации с водоснабжением. По официальным признаниям оккупационной администрации воду в большинстве районов города подают только раз в 3–4 дня. Причина — разрушенная инфраструктура, в частности водопровод Северский Донец – Донбасс, потерпевший многочисленные удары со стороны российских войск.

"Оккупированные территории постепенно становятся мертвыми зонами — без людей, без надежды, без будущего", — резюмировал Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", в Словакии заговорили о возвращении в обязательную военную службу. С такой инициативой выступил министр спорта и туризма Рудольф Гуляк, призвав власти ввести трехмесячную военную подготовку для молодежи, достигшей 18-летнего возраста.