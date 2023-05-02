"Живы и здоровы": ВСУ опровергли фейк Пригожина

Спикер сил Территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг заявление основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина об уничтожении у Бахмута бронеавтомобиля, в котором мог находиться руководитель сил территориальной обороны Игорь Танцюра. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на УП.

Игорь Танцюра

Денис Зелинский, в частности, заявил, что в рядах ВСУ все "живы и здоровы".

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В своем фейковом заявлении Пригожин говорил, что поражение украинского бронеавтомобиля произошло в 13:25 во время подходов украинских резервов от Часового Яра к Бахмуту.

Ранее военный эксперт рассказал, как Украина будет защищать Бахмут. По мнению Романа Свитана, трасса из Константиновки на Хромово сейчас и в ближайшие недели будет границей украинской обороны в Бахмуте и возле него. При этом роль "дороги жизни" выполняет не упомянутая дорога, а полевые накатанные дороги. По его словам, дорога Константиновка-Бахмут-Хромово будет выполнять роль "последнего рубежа" украинской обороны на этом участке фронта в ближайшее время.

— Ее мы будем удерживать с помощью Бахмутского гарнизона и гарнизона Временного Яра, – говорит Роман Свитан. — В районе Часового Яра сейчас уже отстроена вторая, мощная, линия обороны, поэтому у россиян нет шансов пройти Часов Яр. Часовярский гарнизон сейчас фактически уже начинает свою оборону вдоль этой трассы.

Между тем, Песков заявил, что немецкое оружие используется на территории России. 1 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены НАТО настаивают на использовании поставленного западного оружия только на территории Украины.

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