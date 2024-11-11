Жителю приграничья с россией грозит пожизненное заключение: что он совершил

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Сумской области. Он пытался собрать и передать оккупантам локации украинских защитников, обороняющих северные границы нашего государства с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По материалам дела фигурантом оказался 50-летний местный житель. ФСБ завербовала его через давнего знакомого, который сейчас воюет против Украины в составе вооруженных формирований России.

Агент должен был разведать координаты укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, обороняющих границу Украины из России.

В случае получения актуальных геолокаций Сил обороны оккупанты планировали атаковать их с воздуха, в том числе ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед".

Впрочем, контрразведка СБУ сработала на опережение и раньше времени задержала предателя на пограничье Шосткинского района. У задержанного изъят мобильный телефон, с которого он должен был отправить агентурный отчет фсб в виде голосовых сообщений.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В ЦПД объяснили, зачем Россия массово подняла стратегическую авиацию и сымитировала пуски ракет

Оккупанты сегодня подняли более 20 самолетов с ракетами и осуществили имитационные пусковые маневры, из-за чего в Украине была объявлена воздушная тревога, а также применены аварийные отключения электроэнергии из-за угрозы обстрелов энергетической инфраструктуры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, для чего Россия проводит такие маневры.



