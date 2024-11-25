Жители трех областей получат до 32 тысяч гривен на семью: что нужно сделать

Пострадавшие от войны домохозяйства в трех прифронтовых областях могут получить гранты на подготовку скота к зиме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

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Программа направлена на поддержку пострадавших сельских хозяйств в ряде общин Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Ее реализует Эстонский совет по делам беженцев (ERC).

В рамках программы 180 домохозяйств получат гранты в размере до 32 200 гривен для удовлетворения базовых сельскохозяйственных нужд в процессе подготовки скота к зиме.

Помощь можно использовать для восстановления помещений для животных, корма, а также ветеринарную помощь.

Подать заявку на участие в программе могут домохозяйства в таких громадах:

• Запорожская область: Запорожский район, Вольнянская и Беленьковская громады;

• Николаевская область: Николаевский район, Шевченковская и Ольшанская громады;

• Харьковская область: Чугуевский район, Змиевская, Новопокровская и Слобожанская громады и Изюмский район, Барвенковская громада.

При рассмотрении заявок будет учитываться социальная и финансовая уязвимость домохозяйств.

Узнать подробнее об условиях программы и заполнить заявку на участие можно по ссылке.

Срок подачи заявок: до 30 ноября 2024 года.

Получить дополнительную информацию о программе, способах регистрации или технической поддержке можно по телефону: (073) 861-79-98 с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00. Также можно воспользоваться электронной почтой: [email protected] или онлайн-формой.

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