Жители Покровска не желают уезжать: в городе остаются тысячи человек

По состоянию на 21 января 2025 года в прифронтовом городе остаются 7 050 человек. По словам главы Покровской ГВА Сергея Добряка, эвакуация замедлилась — в среднем 5-7 гражданских в сутки. Населённый пункт уже покинул 41 тысячу местных.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В настоящее время жители города вывозятся из опасности адресно в специальных автомобилях. С этим помогают благотворители, правоохранители и волонтеры.

Кроме того, 15 января Укрпочта анонсировала закрытие своего отделения в Покровске, однако глава ВА говорит, что оно "пока" продолжает работать. В городе работает небольшое количество лавок, несколько аптек и городская больница.

“К сожалению, у нас было два случая, когда находили детей – их снова вывозили. Эти семьи отказывались эвакуироваться и вывозились под распоряжение. Это большая безответственность по отношению к здоровью и безопасности своих детей", — сказал Сергей Добряк.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Петропавловская центральная районная больница, расположенная на Днепропетровщине, переедет в Градижск Полтавской области из-за угрозы, связанной с приближением линии фронта. Это решение приняли депутаты поселкового совета Градижска, чтобы сохранить медицинский персонал, оборудование и обеспечить бесперебойную работу заведения.

По словам председателя Градижской громады Мирослава Носы, больница имеет современное оборудование и работает в различных медицинских направлениях, поэтому ее сохранение чрезвычайно важно. "Больница у них хорошая, много оборудования, разные отделения. Фронт движется, и все это может быть уничтожено. Стоит задача сохранить больницу и специалистов", — отметил Мирослав Носа.

16 января депутаты поселкового совета единогласно поддержали переезд медицинского учреждения в Градижск. Больницу разместят в трехэтажном здании Центра первичной медико-санитарной помощи, а медицинскому персоналу община предоставит жилье.