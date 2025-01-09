Россия установила новое условие для жителей временно оккупированного Мариуполя, стремящихся получить компенсацию за разрушенное жилье. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Разрушение жилья. Фото: 24 Канал

Согласно указу Кремля, компенсация будет доступна только тем, чьи дома прошли повторную инвентаризацию. Однако большинство многоэтажек, уничтоженных во время обстрелов, были полностью разрушены оккупантами, что делает невозможным выполнение этого требования.

Местные источники сообщают, что оккупанты намеренно уничтожили остатки более 500 многоквартирных домов, стирая следы своих преступлений. Это лишает жителей даже теоретической возможности доказать факт разрушения своих жилищ.

В то же время новые жилые комплексы, активно рекламируемые российскими пропагандистами, не предоставляются местным жителям. Они распределяются среди мигрантов из отдаленных регионов России и гастарбайтеров, в том числе стран Восточной Азии.

Согласно данным Министерства экономики, в 2024 году государство выплатило 320 млн грн компенсаций работодателям, трудоустроившим 15 200 внутренне перемещенных лиц.

Из общего количества трудоустроенных более 10 тысяч работодателей получили компенсации, среди которых около 600 — это люди с инвалидностью. Это важный шаг, чтобы обеспечить временную экономическую поддержку перемещенных лиц, но ситуация в Мариуполе остается критической, поскольку многие в городе не имеют доступа к жилью и нормальным условиям для восстановления своей жизни.

Больше внутренне перемещенных лиц нашли работу в таких областях, как Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, а также в Киеве. Однако ситуация в Мариуполе и других прифронтовых зонах остается чрезвычайно сложной, и большинство людей, лишившихся жилья, оказались в затруднительном положении, не имея возможности получить компенсацию за разрушенное имущество.

Портал "Комментарии" уже писал, что 109 депутатов Верховной Рады получили в октябре 2024 компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 1,888 млн гривен.