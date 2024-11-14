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Жители больших городов чаще избегают мобилизации: командир рассказал, кто держит фронт.

Командир: на фронте 90% военных — из сел, а уклоняющиеся прячутся в больших городах

сегодня, 15:24
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Черновалова Кристина

На фронте 90% военных — жители сел и маленьких городков, а уклоняющиеся прячутся в больших городах. Об этом рассказал командир минометной батареи Мирослав Борисенко. Он рассказал, что многие из них попадают в ряды армии, когда приезжают работать в большие города и обращаются в центры комплектования.

Жители больших городов чаще избегают мобилизации: командир рассказал, кто держит фронт.

Селяне становятся лицом фронта: 90% военных происходит из малых населенных пунктов

Командир поделился историями, как именно сельские жители попадают в армию.

"Почти все они были призваны и мобилизованы вот путем этой "бусификации", — отмечает Борисенко. — Истории, которые они рассказывают, просто удивительны. Каждая история, конечно, разная, но сюжет у всех один: я куда-то шел, и со мной это случилось". Одна из таких историй особенно запомнилась командиру: мужчина в поисках работы строителя уехал в Черновицкую область. Встретился с прорабом, передал ему документы, но прорабом оказался сотрудник ТЦК.

По словам Борисенко, в сельских районах избежать мобилизации практически невозможно. Малые общины быстро находят тех, кто пытается "спрятаться". В селе даже возникла особая форма поддержки — местные "информаторы", которые помогают военным найти уклонян. В больших городах ситуация совсем другая: там возможностей избежать службы больше, и желающих использовать эти шансы хватает. 

"Например, в селах есть люди, которые сотрудничают с ТЦК и докладывают, где кто скрывается или избегает мобилизации, — делится командир. — Я думаю, что в сельской местности уже нет ухилянтов, потому что там негде спрятаться. Уклоняющие все остались в городах: в Одессе, Киеве, Днепре."                            



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