Жители больших городов чаще избегают мобилизации: командир рассказал, кто держит фронт.

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Черновалова Кристина
На фронте 90% военных — жители сел и маленьких городков, а уклоняющиеся прячутся в больших городах. Об этом рассказал командир минометной батареи Мирослав Борисенко. Он рассказал, что многие из них попадают в ряды армии, когда приезжают работать в большие города и обращаются в центры комплектования.
Селяне становятся лицом фронта: 90% военных происходит из малых населенных пунктов
Командир поделился историями, как именно сельские жители попадают в армию.
По словам Борисенко, в сельских районах избежать мобилизации практически невозможно. Малые общины быстро находят тех, кто пытается "спрятаться". В селе даже возникла особая форма поддержки — местные "информаторы", которые помогают военным найти уклонян. В больших городах ситуация совсем другая: там возможностей избежать службы больше, и желающих использовать эти шансы хватает.
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