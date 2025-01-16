Российские войска ужесточили контроль за временно оккупированными территориями Запорожской области, значительно увеличив количество проверок и блокпостов. Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), основанный силами специальных операций Украины, враг активно ограничивает передвижение местных жителей и размещает дополнительные подразделения Росгвардии для проведения выборочных проверок.

Оккупированная Васильевка. Фото: УНН

Особенно усилили контроль на ключевых направлениях вдоль линии боевого столкновения. Россияне беспокоятся, что местные жители могут передавать важную информацию силам обороны Украины относительно позиций оккупантов в жилых кварталах, что приводит к еще большей жесткой проверке документов и ограничению движения.

ЦНС также отметил угрозу для жителей временно оккупированной Васильевки, что может испытать новые боевые действия. Специалисты призывают местных жителей покинуть общину во избежание опасности на время возможного обострения ситуации.

Российские войска захватили Васильевку весной 2022 года. Город расположен прямо на линии фронта. В июне того же года украинские войска начали наступление в этом районе, и им удалось освободить села Лобково и Пятихатки, которые находятся всего в 15 км от Васильевки.

Как известно, российская оккупационная армия прилагает немало усилий для укрепления контроля над оккупированными территориями, охватывающими части Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей, а также находящийся под оккупацией Крым с 2014 года.

"Комментарии" уже писали, что глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в традиционном и безумном стиле Кремля объяснил ракетные удары по газораспределительной системе Украины 15 января. Его циничное заявление цитируют русские паблики.