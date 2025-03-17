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Жителей большой области предупредили о перебоях со светом: что произошло

В ряде населенных пунктов Запорожской области 18 и 19 марта могут отключать свет

17 марта 2025, 20:12
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Лиля Воробьева

В ряде населенных пунктов Запорожской области 18 и 19 марта возможны ночные отключения электроэнергии.

Жителей большой области предупредили о перебоях со светом: что произошло

Отключение света в Запорожской области (фото из открытых источников)

Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго" в Facebook.

Отмечается, что ДТЭК "Днепровские электросети", которая является смежным лицензиатом распределения электроэнергии, будет проводить аварийно-восстановительные работы.

Отключения возможны 18 и 19 марта с 00:00 до 07:00 в 92 населенных пунктах.

Полный список населенных пунктов, где могут отключать свет, опубликован на Facebook-странице "Запорожьеоблэнерго".

Напомним, что "Комментарии" писали о повышении тарифов на воду, свет и тепло. Пока у государства нет конкретных планов по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус. Нардеп намекнул, что некоторые тарифы не меняли с начала войны.

"Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа. По воде последний раз тарифы меняли перед войной. То же с распределением газа", — сказал он.

Герус отметил, что в Украине не все равно подходят к тарифам. Некоторые из них росли, в том числе в прошлом году. Часть остается неизменной с 2021 года, отметил он. В ответ на вопрос, могут ли быть изменения тарифов после отопительного сезона (по словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, пока он продолжается, на повышение действует мораторий), Герус сказал, что "не слышал о таких планах или об обсуждении такого варианта".

Известно, что на Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Цены на электроэнергию и холодную воду не заморожены. Правительство уже дважды существенно повысило тарифы на электроэнергию – 1 июня 2023 и с 1 июня 2024 года. Рост цен объяснялся большими затратами на восстановление энергосистемы после российских ударов.



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