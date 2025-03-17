Жителей большой области предупредили о перебоях со светом: что произошло

В ряде населенных пунктов Запорожской области 18 и 19 марта возможны ночные отключения электроэнергии. Отключение света в Запорожской области (фото из открытых источников) Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго" в Facebook. Отмечается, что ДТЭК "Днепровские электросети", которая является смежным лицензиатом распределения электроэнергии, будет проводить аварийно-восстановительные работы. Отключения возможны 18 и 19 марта с 00:00 до 07:00 в 92 населенных пунктах. Полный список населенных пунктов, где могут отключать свет, опубликован на Facebook-странице "Запорожьеоблэнерго". Напомним, что "Комментарии" писали о повышении тарифов на воду, свет и тепло. Пока у государства нет конкретных планов по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус. Нардеп намекнул, что некоторые тарифы не меняли с начала войны. "Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа. По воде последний раз тарифы меняли перед войной. То же с распределением газа", — сказал он.





Герус отметил, что в Украине не все равно подходят к тарифам. Некоторые из них росли, в том числе в прошлом году. Часть остается неизменной с 2021 года, отметил он. В ответ на вопрос, могут ли быть изменения тарифов после отопительного сезона (по словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, пока он продолжается, на повышение действует мораторий), Герус сказал, что "не слышал о таких планах или об обсуждении такого варианта".





Известно, что на Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Цены на электроэнергию и холодную воду не заморожены. Правительство уже дважды существенно повысило тарифы на электроэнергию – 1 июня 2023 и с 1 июня 2024 года. Рост цен объяснялся большими затратами на восстановление энергосистемы после российских ударов.

