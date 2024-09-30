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Житель Запорожья сядет на пожизненное: что он совершил

Пожизненное заключение получил резидент агентурной группы ФСБ, готовившей теракты против Сил обороны в Запорожье

сегодня, 15:50
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Недилько Ксения

Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненный срок заключения получил резидент (руководитель) агентурной группы ФСБ, действовавшей в Запорожье. Его сообщнику суд назначил 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Житель Запорожья сядет на пожизненное: что он совершил

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Весной 2023 злоумышленники готовили серию терактов против командования Вооруженных Сил Украины и спецназовцев СБУ, выполняющих боевые задания на южном фронте.

Для этого агенты отслеживали места временного базирования и маршруты движения украинских защитников на территории региона.

Полученные сведения они мессенджером передавали ФСБ в виде меток военных объектов на гугл-картах с подробным описанием и фотографиями.

По полученным координатам оккупанты планировали осуществить прицельные удары с использованием ракетного вооружения.

Также ФСБ готовила план физической ликвидации украинских военнослужащих через приведение в действие взрывных устройств, которые должны были установить в районах сосредоточения сил обороны.

Для подготовки терактов вражеская агентура получила от своих российских кураторов деньги, которые заходили на банковские реквизиты резидента группы.

Контрразведчики СБУ разоблачили агентов, поэтапно задокументировали их преступления и задержали во время спецоперации в Запорожье в начале мая 2023 года.

Как установило расследование, резидентом группы оказался 52-летний местный житель. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые демонстративно выражал среди окружающих.

В конце декабря 2022 г. его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ и определил ему задачу.

Для выполнения указаний российского спецслужба его приспешник привлек сообщника. Этот сообщник работал водителем руководителя одной из райадминистраций областного центра. Впоследствии резидент привлек в группу еще пятерых жителей региона.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему, боевые гранаты, а также мобильные телефоны с поличным.

По материалам Службы безопасности суд признал резидента группы и его сообщника – водителя должностного лица, виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Относительно других участников вражеской ячейки – продолжаются расследования.



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