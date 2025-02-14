Житель одного из поселков Белгородской области РФ ежедневно "перекусывает" провод от сирены плоскогубцами. Об этом рассказал губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков в ответ на жалобы жителей поселка Жовтневое. В населенном пункте не работает система оповещения. Об этом пишет ASTRA.

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Российский губернатор заявил, что одну из шести сирен ломает местный житель: он ежедневно перекусывает плоскогубцами провод от сирены, а сотрудники МЧС ежедневно ее ремонтируют. На слова Гладкова обратил внимание "Пепел".

Гладков посоветовал жителям "встретить его вечером и поговорить по-серьезному".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сообщения Минобороны РФ, якобы ВСУ убили всех мужчин в селе Николаево-Дарьино, распространяет российский пропагандист Соловьев в своем Telegram-канале. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: это очередная наглая ложь, целью которой является обвинение Украины в несуществующих преступлениях. Силы обороны Украины, в отличие от России, не воюют с гражданскими. Этот вброс – продолжение российского фейка о том, что "на Курщине украинские военные убили 22 гражданских, а восьмерых женщин изнасиловали".

Силы обороны Украины соблюдают нормы международного права и об отношении к гражданским рассказала даже омбудсмен РФ Москалькова: "Возвращая жителей Курщины с оккупированной территории, украинские военные вывезли их в Сумы, а оттуда через Беларусь их забрали в Россию. Люди рассказывали, как украинские военнослужащие приносили свою жизнь.