Житель Купянска не захотел идти воевать: что ему присудили

При поддержании публичного обвинения прокурорами Купянской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновным 49-летнего мужчину в уклонении от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Прокуроры доказали, что житель Купянска, который в апреле этого года был признан годным к прохождению военной службы, после получения боевой повестки в определенное время в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки не явился. Уважительных причин для этого у мужчины не было и был надлежащим образом уведомлен о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации, объявленной Указом Президента Украины.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

Обвинительный приговор вынес Червонозаводской районный суд г. Харьков. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Купянске есть новые угрозы: откуда враг может атаковать город

Прорыв обороны Купянска на прошлой неделе стал для многих неприятным сюрпризом, поэтому эксперт прогнозирует новые угрозы на этом направлении в ближайшее время.

"В Купянске угроза закрепления россиян — нейтрализована. Но при этом не факт, что вообще ее нет. Эта угроза есть. На сегодняшний день единственная дорога от Лимана Первого на северной окраине Купянска является наиболее угрожающей и проблематичной. Но сам прорыв, который имел место на прошлой неделе, ну если честно, вообще многих поставил в некий тупик", — сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Oboz.ua.

Он отметил, что через Колесниковку оккупанты пытаются реализовать направление на Купянск, а через Кругляковку будут пытаться прорваться в Боровую.