Житель Бахмута сядет на пожизненное: что он совершил

При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор гражданину за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой облпрокуратуры.

Задержание подозреваемого, фото: прокуратура

В мае 2022 года житель г. Бахмут сотрудничал с представителем государства, совершившим полномасштабное вторжение на территорию Украины. В течение месяца он передавал через мессенджер Telegram текстовые сообщения сотруднику ФСБ РФ.

В предоставленной информации содержались координаты мест дислокации личного состава ВСУ и сосредоточение военной техники на территории населенного пункта.

Во исполнение указаний российского силовика агент посылал ему данные о местонахождении объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной сферы и промышленного сектора.

За преданность оккупантам мужчина рассчитывал получить от них должность "мэра Славянска", о чем записал видео на телефон.

Приговор суда гражданин ждал под стражей.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Служба безопасности совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой провела спецоперацию, в ходе которой задержала Дмитрия Чистилина – кремлевского идеолога вооруженной агрессии россии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Фигурант является помощником эксрадника путина Сергея Глазьева, одного из главных "модераторов" захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение россии в Украину. В течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию россии и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав россии.