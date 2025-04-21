«Жирный» удар по России: в Генштабе сообщили, куда ударили ВСУ

19 апреля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого производился запуск ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Удар по складу оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удара были ликвидированы до 20 операторов БпЛА.

" Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии. Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры окупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 00:00 21 апреля, когда официально завершилось "Пасхальное перемирие", Россия начала атаку Украины БпЛА, КАБами и ракетами. Об этом сообщали Воздушные Силы ВСУ, передает портал "Комментарии".

Так, оккупанты применяли управляемые авиационные бомбы для поражения Сумщины, Харьковщины, Донетчины, Днепропетровщины. Группы ударных беспилотников атаковали Сумскую, Черниговскую, Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Киевскую, Черкасскую, Одесскую области. Ракетная угроза объявлялась для южных областей.

По утрам глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по информации районных военных администраций, утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город Николаев ракетами, тип устанавливается. Пострадавших и повреждений нет.