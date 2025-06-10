Жестокие обстрелы Украины продолжатся: куда Россия будет бить в первую очередь

Россия, вероятнее всего, продолжит массированные воздушные атаки Украины — Кремль пытается преподнести такие обстрелы, как месть за спецоперацию "Паутина". А такой, вероятно, будут продолжены, пока россияне недовольны.

Обстрел. Иллюстративное фото

Военный эксперт Иван Ступак рассказал о первоочередных целях России по обстрелам, пишет издание "РБК-Украина". По его словам, РФ сейчас нужно закрыть гештальт "возмездия" за украинские атаки на стратегическую авиацию и удовлетворить свое население.

Подобная ситуация, по его словам, уже была. Так, после начала Курской операции в прошлом году, россияне потребовали от власти мести. Россия прибегла к массированному удару, чтобы удовлетворить своих граждан.

Но, по мнению эксперта, сейчас даже после второго удара удовлетворения среди россиян нет.

"Поэтому предполагаю, что под таким брендом акции мести россияне, возможно, будут еще атаковать Украину, западные регионы, ну и в первую очередь столицу. Чем больше дыма, пламени, тем более довольным будет выглядеть российское провоенное население", — считает Ступак.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сегодня россияне нанесли очередной удар по Киеву — в результате массированной атаки были повреждены гражданские объекты. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему на самом деле Россия атаковала Киев.

По его словам, этот удар на самом деле никакой не ответ на обстрел аэродромов. Обстрел – это жест тупой злобы, ненависти и… отчаяния. Сазонов отметил, что россияне бросают значительные силы на фронт и могут получить только несколько небольших населенных пунктов, уничтоженных до основания.



