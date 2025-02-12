Жестокая реальность приближается: Трамп нашел общий язык с Путиным и готов к его пожеланиям

Посланник Трампа Уиткофф мог в Москве провести длительную встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Такое предположение сделал журналист Fox News, как следует из стенограммы Белого дома. А в Украину, тем временем, едет "ревизор " в лице министра финансов США, говорит политолог Максим Яли.

Владимир Путин

"Тактика Трампа по ведению переговоров с РФ и Украиной уже вырисовывается. Естественно, оказывать давление на руководство Украины гораздо проще, чем на Путина. Тем более, что у Москвы есть что предложить в виде "пряника". Что для Путина стоит помиловать американского гражданина и сделать Трампу приятно и дать повод получить порцию оваций? Да завтра ещё пачку арестуют", — говорит Яли.

При этом он обратил внимание на то, что Трамп послал на встречу к Путину не спецпредставителя Кита Келлога, которого "забраковали" в Москве, а своё доверенное лицо, которого знает много лет и который продемонстрировал эффективность в ведении переговоров. В том числе с Израилем уже в этом году.

"И то, что Путин принял его лично, говорит о том, что предварительные переговоры между представителями Трампа и Путина действительно продвигаются достаточно быстро. И Трамп действительно готов учитывать пожелания Кремля. Ну а параллельно "говорящая голова" Трампа Такер Карлсон рассказывает о том, что Украина продаёт половину оружия, которое передаёт нам США, а украинцы "жируют" в Европе и вообще самые богатые люди на Земле", — говорит политолог.

По его словам, момент столкновения с жестокой реальностью приближается, ведь украинцы жили в иллюзии, что весь мир их поддерживает и так будет всегда.

При этом, эксперт считает, что уже вскоре Трамп выдвинет свои требования к Украине.

"Трамп не хочет брать на себя никаких реальных гарантий безопасности для Украины. О вступлении в НАТО Украины можно забыть. По крайней мере, на ближайшие 4 года. Трамп об этом говорил уже не раз открыто. Хотя если откровенно, это и так было понятно ещё при Байдене", — подчеркнул Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп может закрыть "проект Украина".



