logo

BTC/USD

97390.49

ETH/USD

3455.71

LTC/USD

95.63

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жесткую мобилизацию в ТЦК называют "ласковой": как объясняют действия работников на улице
commentss НОВОСТИ Все новости

Жесткую мобилизацию в ТЦК называют "ласковой": как объясняют действия работников на улице

В Черновицком областном ТЦК рассказали, кто больше всего критикует действия работников ТЦК

сегодня, 13:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Украинцев возмущают силовые методы, к которым прибегают работники ТЦК, однако в центрах комплектования действия представителей называют ласковыми. Об этом заявила представитель Черновицкого областного ТЦК Татьяна Гайдащук, сообщает портал “Комментарии” со ссылкой на информацию издания “Суспільне. Чернівці".

Жесткую мобилизацию в ТЦК называют "ласковой": как объясняют действия работников на улице

Иллюстративное фото

“Мобилизация, на мой взгляд, происходит даже довольно ласково, потому что в то время, когда за три года ребята погибали, получали тяжелые травмы, когда один за трех, один за пятерых держал фронт. А для кого-то просто через 2-3 года настал момент, когда его мобилизовали, пусть принудительно, ему пришлось тоже идти и защищать Украину”, — отметила спикер.

При этом она опровергает информацию, что мужчину могут "мобилизовать" за один день, схватив на улице и не дав время решить свои дела дома. Она отметила, что мобилизация в один день происходит не так часто. “Людям могут выписать повестку с датой, в которой указано, когда человек уже должен выбыть в учебный центр. То есть где-то и морально, и даже ее материально должен этот человек быть готовым к тому, что не сегодня то завтра, то через неделю ему предстоит стать в ряды Сил обороны. Другого пути у нас нет, чтобы победить”, — отметила Татьяна Гайдащук.

По ее словам, больше всего критики и возмущения действиями ТЦК возникает у людей, которые не выполнили свой военный долг, которые скрываются, которые убегают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам народной депутатки Анны Скороход, работники ТЦК боятся, поэтому используют балаклавы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hthc4ocrIU0&t=488s
Теги:

Новости

Все новости