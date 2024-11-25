Жесткую мобилизацию в ТЦК называют "ласковой": как объясняют действия работников на улице

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Украинцев возмущают силовые методы, к которым прибегают работники ТЦК, однако в центрах комплектования действия представителей называют ласковыми. Об этом заявила представитель Черновицкого областного ТЦК Татьяна Гайдащук, сообщает портал “Комментарии” со ссылкой на информацию издания “Суспільне. Чернівці".

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“Мобилизация, на мой взгляд, происходит даже довольно ласково, потому что в то время, когда за три года ребята погибали, получали тяжелые травмы, когда один за трех, один за пятерых держал фронт. А для кого-то просто через 2-3 года настал момент, когда его мобилизовали, пусть принудительно, ему пришлось тоже идти и защищать Украину”, — отметила спикер.

При этом она опровергает информацию, что мужчину могут "мобилизовать" за один день, схватив на улице и не дав время решить свои дела дома. Она отметила, что мобилизация в один день происходит не так часто. “Людям могут выписать повестку с датой, в которой указано, когда человек уже должен выбыть в учебный центр. То есть где-то и морально, и даже ее материально должен этот человек быть готовым к тому, что не сегодня то завтра, то через неделю ему предстоит стать в ряды Сил обороны. Другого пути у нас нет, чтобы победить”, — отметила Татьяна Гайдащук.

По ее словам, больше всего критики и возмущения действиями ТЦК возникает у людей, которые не выполнили свой военный долг, которые скрываются, которые убегают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам народной депутатки Анны Скороход, работники ТЦК боятся, поэтому используют балаклавы.



