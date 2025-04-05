Жестко, но по сути: Буданов назвал, какие украинцы не могут считать себя гражданами Украины

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Slava Kot
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что люди, не помогающие стране в войне против России, не могут считаться гражданином Украины. По его словам, у таких людей было 11 лет, чтобы это понять.
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников
Кирилл Буданов в интервью Анне Максимчук ответил на вопрос, кого он считает гражданином Украины. По словам руководителя ГУР, гражданином не могу быть человек, который не стал на защиту родного государства во время войны против России.
Глава ГУР подчеркнул, что граждане должны работать на победу Украины, как на фронте, так и находясь в тылу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов отреагировал на скандалы с ТЦК и объяснил, что за ними стоит. По его словам, в Украине существует сильное влияние российской ИПСО на мобилизацию. Буданов считает, что эта специальная информационно-психологическая операция оказывает серьезное влияние на сознание украинцев.
Также "Комментарии" писали, что Буданов рассказал, почему России срочно нужна пауза в войне против Украины в ближайшее время.
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