Жесткие отключения могут исчезнуть: нардеп ответил, когда могут восстановить энергосистему

Возобновление стабильной работы энергосистемы Украины после комбинированной атаки России может занять несколько дней, а в некоторых регионах этот процесс будет длиться дольше. Об этом рассказал народный депутат Сергей Нагорняк в эфире программы "Утро.LIVE".

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Как сообщил Нагорняк, основное внимание врага было сосредоточено на ударах по подстанциям "Укрэнерго". "Там, где были построены защитные сооружения, они защитили дорогостоящее оборудование. Но там, где такие сооружения еще не построены, было поражение трансформаторов большой мощности", — пояснил нардеп.

Он отметил, что стабильную работу энергосистемы могут возобновить через два-три дня, однако сроки зависят от степени повреждений в разных регионах. "В некоторых регионах ситуация сложнее, а в других — немного лучше", — добавил Нагорняк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в большой город Украины может остаться без света на несколько дней. В Херсоне после массовых обстрелов российскими войсками может не быть электроэнергии в течение нескольких суток. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Мрочко добавил, что в городе введен график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 20:00. Он также сообщил, что утром 29 ноября планируется подать электроэнергию на объекты критической инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильное водо-, газо- и теплоснабжение. Сейчас весь город снабжен газом.

Также "Комментарии" писали о том, что российские ракеты становится все труднее сбивать. Враг с каждой новой волной массированных ударов все лучше учитывает наши возможности и совершенствует свои ракеты, что усложняет работу украинских сил ПВО. Однако воздушные силы Украины прилагают максимум усилий, чтобы эффективно противодействовать таким угрозам.



