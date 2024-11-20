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Жесткая мобилизация: перекрывать дороги ТЦК или записывать видео не получится

Военный Максим Жорин объяснил, чем опасна мобилизация на оккупированных территориях

20 ноября 2024, 20:16
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Кречмаровская Наталия

Украинцы жалуются на мобилизационные мероприятия, проводимые представителями ТЦК, однако может быть еще жестче. В каких условиях мобилизационные мероприятия значительно усилятся, рассказал экс-командир полка АЗОВ, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, сообщает портал "Комментарии".

Жесткая мобилизация: перекрывать дороги ТЦК или записывать видео не получится

Иллюстративное фото

Он отметил, что все оккупированные территории для россиян – это мобилизационный ресурс. Однако мобилизационные мероприятия там проходят гораздо жестче.

Он уточнил, что сейчас появилась информация, что уже с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей мобилизуют молодежь. К тому же давно известно, что из оккупированного Крыма из Донбасса также отправляют воевать за Россию. В Донецкой и Луганской областях уже мужчины успели закончиться за это время.

“Такая реальность – или мы воюем на своей территории в рядах своей армии, или же идем в армию врага. С заградотрядами, подвалами и пытками, выполняя роль тупого мяса. И там, кстати, уже не получится перекрывать дороги ТЦК, записывать блоги-инструкции, как убежать от мобилизации или выходить уклонистскими видосами”, — подчеркнул военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики отправляют жителей на срочную службу в вооруженные силы РФ.

В ЦПИ напомнили, что в 2022 году кремлевский гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий уверял, что в оккупированном регионе никого не будут мобилизовать или привлекать в российскую армию по призыву, "менее пяти лет". Однако обещания оказались ложью. Подробнее о ситуации на оккупированных территориях читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5454
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