Жесткая атака Путина на Запорожье: известно о погибших и невиданных разрушениях

Российские оккупационные силы продолжили масштабные обстрелы территории Запорожской области вечером 8 сентября и ночью 9 сентября. За это время под прицелом оказались такие населенные пункты, как Приморский и город Запорожье. К сожалению, в результате этих атак погибла одна женщина, еще одна получила ранения. Об этом официально сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что за сутки российские войска нанесли в общей сложности 474 удара по 14 населенным пунктам региона. Особенно тяжелые последствия были в Васильевском районе, где во время атаки FPV-дроном погибла 62-летняя женщина, получившая смертельные травмы на месте. В Запорожье ранения получила 66-летняя жительница города, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По словам Федорова, помимо многочисленных беспилотных атак, российская армия нанесла семь авиационных ударов по разным объектам в Веселянке, Гуляйполе, Новоданиловке и Красном. Также в ходе обстрелов зафиксировано использование 336 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, которые наносили удары по территориям Запорожья, Веселянки, Приморского, Плавней, Гуляйполя, Орехова, Успеновки, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токма.

Кроме этого, поражения потерпели районы Гуляйполя, Орехова и Малой Токмачки, подвергшиеся четырем обстрелам из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Еще 127 артиллерийских ударов были нанесены по территории таких населенных пунктов, как Плавные, Гуляйпольский район, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Новоандреевка и Красное.

В результате этой волны обстрелов в Запорожской области зафиксировано 17 случаев повреждения жилых домов, квартир и хозяйственных сооружений, о чем сообщили местные жители. Иван Федоров подчеркнул, что украинская сторона продолжает работать над обеспечением безопасности граждан и предоставлением им необходимой помощи.

