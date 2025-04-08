В России набирает обороты волна жалоб от жен участников так называемой "спецоперации" — женщины возмущены тем, что их мужья заводят отношения на стороне. Об этом сообщила российская пропагандистка Анастасия Кашеварева.

Жены участников "СВО"

По ее словам, многие военные, оказавшись на фронте, ищут "эмоциональное спасение" от жестокой реальности войны. И нередко такой "отдушиной" становятся жаркие, но опасные романы. Именно в этом, по мнению Кашеваревой, кроется причина появления в их жизни так называемых "Мальвинок" и "Черных вдов".

Пропагандистка говорит, что "Мальвинками" называют женщин, которые якобы работают на украинскую разведку — обольщают российских военных, выманивают у них деньги и информацию, которую затем передают украинским силам. А черные вдовы — это те, кто намеренно выходит замуж за бойцов, чтобы получать компенсации за их ранения, а то и смерть. Подобные схемы, по словам пропагандистки, могут неоднократно повторяться.

В качестве примера Кашеварева приводит историю жены бойца ПВК "Вагнер". И позвонила в часть, возмущенная тем, что ее мужу не дали отпуск. Однако оказалось, что отпуск был — просто военный провел его с новой пассией в Луганске.

Кроме моральной измены Кашаварева пугает и другими рисками: "Все эти интрижки могут завершиться венерическими заболеваниями, отравлениями или даже вербовкой", — предостерегает она.

"Мужчины, включайте мозги – подумайте о своих семьях и о том, хотите ли вообще выжить", – заявила пропагандистка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как ВСУ виртуозно разрушили все планы Путина.



