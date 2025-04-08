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Жены участников "СВО" начали массово жаловаться на украинок: детали

Российских военных начали пугать тем, что их может ждать за неверность

сегодня, 14:35
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Ткачик Олеся

В России набирает обороты волна жалоб от жен участников так называемой "спецоперации" — женщины возмущены тем, что их мужья заводят отношения на стороне. Об этом сообщила российская пропагандистка Анастасия Кашеварева.

Жены участников "СВО" начали массово жаловаться на украинок: детали

Жены участников "СВО"

По ее словам, многие военные, оказавшись на фронте, ищут "эмоциональное спасение" от жестокой реальности войны. И нередко такой "отдушиной" становятся жаркие, но опасные романы. Именно в этом, по мнению Кашеваревой, кроется причина появления в их жизни так называемых "Мальвинок" и "Черных вдов".

Пропагандистка говорит, что "Мальвинками" называют женщин, которые якобы работают на украинскую разведку — обольщают российских военных, выманивают у них деньги и информацию, которую затем передают украинским силам. А черные вдовы — это те, кто намеренно выходит замуж за бойцов, чтобы получать компенсации за их ранения, а то и смерть. Подобные схемы, по словам пропагандистки, могут неоднократно повторяться.

В качестве примера Кашеварева приводит историю жены бойца ПВК "Вагнер". И позвонила в часть, возмущенная тем, что ее мужу не дали отпуск. Однако оказалось, что отпуск был — просто военный провел его с новой пассией в Луганске.

Кроме моральной измены Кашаварева пугает и другими рисками: "Все эти интрижки могут завершиться венерическими заболеваниями, отравлениями или даже вербовкой", — предостерегает она.

"Мужчины, включайте мозги – подумайте о своих семьях и о том, хотите ли вообще выжить", – заявила пропагандистка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как ВСУ виртуозно разрушили все планы Путина.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2025/04/08/25507472.shtml?updated
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