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Женщины в Силах обороны: какие специальности выбирают для защиты Украины

Самый высокий процент кандидаток в Сил обороны Украины зафиксирован в Черновицкой области

27 января 2025, 21:22
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Амбарцумян Анна

С начала работы центров рекрутинга украинской армии тысячи женщин решили присоединиться к рядам Сил обороны. Из 8 053 кандидатов, подавших заявки на военную службу, 20% составляют женщины. Они активно выбирают разные военные специальности — от штабных должностей до работы с беспилотниками. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Женщины в Силах обороны: какие специальности выбирают для защиты Украины

Фото из открытых источников

Рекрутинговые центры фиксируют значительный процент женщин среди кандидатов в областях: Черновицкая (46%), Хмельницкая (42%), Тернопольская (38%), Ровенская (33%) и Черниговская (31%). Онлайн-центр, работающий по всей Украине, также демонстрирует высокий интерес — 37% кандидаток здесь составляют женщины.

"Количество женщин, присоединяющихся к Силам обороны через центры рекрутинга, демонстрирует их активное участие в защите страны. Женщины активно занимают штабные, медицинские и боевые должности, в частности, в сфере БпЛА. Это еще раз подтверждает, что украинское войско предоставляет возможности всем, кто желает внести вклад в нашу общую победу", – отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Какие специальности самые популярные среди женщин

Распределение военных специальностей среди женщин-кандидатов выглядит следующим образом:

  • Штабные должности — 24%

  • Боевые медики, медсестры, врачи — 22%

  • Специальности, связанные с БпЛА — 13%

  • Повара — 12%

  • Стрелковые специальности — 6%

  • Связь и кибербезопасность — 6%

  • Психологи — 3%

В настоящее время в Украине действуют 48 центров рекрутинга, которые предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, таких как ВСУ, Национальная гвардия, Госпогранслужба и СБУ. Консультации в центрах конфиденциальны, и повестки там не разглашаются.

Подробнее о вакансиях и адресах центров — на сайте по ссылке .




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Источник: https://mod.gov.ua/news/shtab-mediczina-bp-la-yaki-speczialnosti-obirayut-zhinki-shho-priyednuyutsya-do-sil-oboroni-cherez-rekruting
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