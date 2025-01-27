Женщины в Силах обороны: какие специальности выбирают для защиты Украины

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Амбарцумян Анна
С начала работы центров рекрутинга украинской армии тысячи женщин решили присоединиться к рядам Сил обороны. Из 8 053 кандидатов, подавших заявки на военную службу, 20% составляют женщины. Они активно выбирают разные военные специальности — от штабных должностей до работы с беспилотниками. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Фото из открытых источников
Рекрутинговые центры фиксируют значительный процент женщин среди кандидатов в областях: Черновицкая (46%), Хмельницкая (42%), Тернопольская (38%), Ровенская (33%) и Черниговская (31%). Онлайн-центр, работающий по всей Украине, также демонстрирует высокий интерес — 37% кандидаток здесь составляют женщины.
Распределение военных специальностей среди женщин-кандидатов выглядит следующим образом:
Штабные должности — 24%
Боевые медики, медсестры, врачи — 22%
Специальности, связанные с БпЛА — 13%
Повара — 12%
Стрелковые специальности — 6%
Связь и кибербезопасность — 6%
Психологи — 3%
В настоящее время в Украине действуют 48 центров рекрутинга, которые предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, таких как ВСУ, Национальная гвардия, Госпогранслужба и СБУ. Консультации в центрах конфиденциальны, и повестки там не разглашаются.
Подробнее о вакансиях и адресах центров — на сайте по ссылке .
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