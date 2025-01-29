Женщины штурмуют агрегатный завод в Волчанске – ISW

27 и 28 января российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее города Харькова близ Волчанска и Старицы, но не продвинулись. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

Командир украинской бригады, действовавшей на Волчанском направлении, 27 января заявил, что российские войска ежедневно штурмуют Волчанский агрегатный завод группами от трех до 10 человек, в том числе призывниками и призывницами.

28 января российские войска продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. 28 января Минобороны России заявило, что подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия (ОГА) Ленинградского военного округа (ЛВО)) захватили Двуречную (к северо-востоку от Купянска), но ISW не нашло подтверждения этому заявлению.

Российские источники утверждали, что якобы захват Двуречной позволит русским войскам продвинуться в направлении Кутковки и Западного (соответственно к западу и юго-западу от Двуречной) и попытаться либо охватить Купянск с запада, либо продвинуться на северо-запад в направлении Великого Бурлука для поддержки российских наступательных операций поблизости Волчанска (к северо-востоку от г. Харькова).

Глава Харьковской области Олег Синегубов 28 января заявил, что российские войска не захватили Двуречную и что в населенном пункте продолжаются бои.

28 января русские войска продолжали наступление на Боровском направлении, но не продвинулись. Русские военкоры продолжали утверждать, что русские войска захватили Новоегоровку (юго-восточнее Боровой), но не захватили Твердохлебово (непосредственно к западу от Новоегоровки).

Представитель украинской бригады, действующей в Харьковской области, 28 января заявил, что российские войска ежедневно проводят штурм группами до шести человек вблизи реки Оскол и Боровой. Спикер добавил, что российские силы время от времени атакуют мотоциклами, но используют танки для огня с закрытых позиций – вероятно, чтобы сохранить бронетехнику.