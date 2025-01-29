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Женщины штурмуют агрегатный завод в Волчанске – ISW

Оккупанты продолжают наступать на Харьковщине

сегодня, 09:24 comments3376
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Недилько Ксения

27 и 28 января российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее города Харькова близ Волчанска и Старицы, но не продвинулись. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Женщины штурмуют агрегатный завод в Волчанске – ISW

Иллюстративное фото

Командир украинской бригады, действовавшей на Волчанском направлении, 27 января заявил, что российские войска ежедневно штурмуют Волчанский агрегатный завод группами от трех до 10 человек, в том числе призывниками и призывницами.

28 января российские войска продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. 28 января Минобороны России заявило, что подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия (ОГА) Ленинградского военного округа (ЛВО)) захватили Двуречную (к северо-востоку от Купянска), но ISW не нашло подтверждения этому заявлению.

Российские источники утверждали, что якобы захват Двуречной позволит русским войскам продвинуться в направлении Кутковки и Западного (соответственно к западу и юго-западу от Двуречной) и попытаться либо охватить Купянск с запада, либо продвинуться на северо-запад в направлении Великого Бурлука для поддержки российских наступательных операций поблизости Волчанска (к северо-востоку от г. Харькова).

Глава Харьковской области Олег Синегубов 28 января заявил, что российские войска не захватили Двуречную и что в населенном пункте продолжаются бои.

28 января русские войска продолжали наступление на Боровском направлении, но не продвинулись. Русские военкоры продолжали утверждать, что русские войска захватили Новоегоровку (юго-восточнее Боровой), но не захватили Твердохлебово (непосредственно к западу от Новоегоровки).

Представитель украинской бригады, действующей в Харьковской области, 28 января заявил, что российские войска ежедневно проводят штурм группами до шести человек вблизи реки Оскол и Боровой. Спикер добавил, что российские силы время от времени атакуют мотоциклами, но используют танки для огня с закрытых позиций – вероятно, чтобы сохранить бронетехнику.



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