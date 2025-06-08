Женщинам и 18-летним воевать не придется, а начать надо с Берлинской – нардеп

Сейчас нет необходимости снижать мобилизационный возраст и проводить мобилизацию женщин, но все взрослое население без исключения должно готовиться.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Такое мнение высказала волонтер Мария Берлинская в интервью LB Live. Вообще, по ее словам, все взрослое население, без исключения, должно быть готово к мобилизации.

"Очень не хочу, чтобы служили вчерашние школьники, женщины. У нас еще есть мобилизационный ресурс, возможность рекрутировать иностранцев. Есть люди, которые никогда не были задействованы в обороне, но могут", — сказала она.

Берлинская подчеркнула, что так же не должно быть какой-либо касты неприкосновенных.

"Важно, чтобы в первую очередь правящие элиты показывали пример. Это совсем другое общественное настроение", — отметила волонтер и добавила, что это позволит выдохнуть и отдохнуть тем, кто на фронте безвылазно много лет.

Нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул, что начать нужно не с 18-летних девушек, а с Берлинской.

"Возможно, ей сначала нужно мобилизоваться, а уже потом рассказывать кого мобилизовывать. Также хочу еще раз подчеркнуть. МОБИЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН НЕ БУДЕТ. Не читайте и не слушайте разную х*рню", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне пытаются забрасывать в украинское общество опасные нарративы, которые во время войны играют на руку агрессору. Ведь если хочешь выиграть войну, нужно деморализовать общество и уничтожить его институциональную эффективность. Некоторые из этих нарративов распространяют власти, некоторые – оппозиция и в результате с мобилизацией в стране не все хорошо. Такое мнение высказали политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий.