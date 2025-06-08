Женщинам и 18-летним воевать не придется, а начать надо с Берлинской – нардеп

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Недилько Ксения
Сейчас нет необходимости снижать мобилизационный возраст и проводить мобилизацию женщин, но все взрослое население без исключения должно готовиться.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Такое мнение высказала волонтер Мария Берлинская в интервью LB Live. Вообще, по ее словам, все взрослое население, без исключения, должно быть готово к мобилизации.
Берлинская подчеркнула, что так же не должно быть какой-либо касты неприкосновенных.
Нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул, что начать нужно не с 18-летних девушек, а с Берлинской.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне пытаются забрасывать в украинское общество опасные нарративы, которые во время войны играют на руку агрессору. Ведь если хочешь выиграть войну, нужно деморализовать общество и уничтожить его институциональную эффективность. Некоторые из этих нарративов распространяют власти, некоторые – оппозиция и в результате с мобилизацией в стране не все хорошо. Такое мнение высказали политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий.
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