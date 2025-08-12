"Женщина умерла после того, как ее избили работники ТЦК": что известно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда не прекращает попыток дискредитировать военнослужащих, вовлеченных в процессы мобилизации.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы распространяют вымышленную историю о якобы "смерти 72-летней жительницы Винницкой области от рук работников территориального центра комплектования". Аналитики Центра отметили, что враг распространяет фейковый сюжет под видом материала украинского медиа. В видео говорится, что якобы женщину по имени София Мак "избили из-за подозрения в помощи уклонистов", после чего она скончалась.
Аналитики отмечают, что Россия совершает многоуровневую информационную операцию, направленную на срыв мобилизации в Украине. Враг применяет как массовое распространение фейков, дискредитирующих работников ТЦК, так и призывы совершать насилие против них.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что историю об избитой пожилой женщине распространяет в своем Telegram-канале экс-премьер, а ныне беглец и предатель Украины Николай Азаров.
