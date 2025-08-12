"Женщина умерла после того, как ее избили работники ТЦК": что известно

Российская пропаганда не прекращает попыток дискредитировать военнослужащих, вовлеченных в процессы мобилизации.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы распространяют вымышленную историю о якобы "смерти 72-летней жительницы Винницкой области от рук работников территориального центра комплектования". Аналитики Центра отметили, что враг распространяет фейковый сюжет под видом материала украинского медиа. В видео говорится, что якобы женщину по имени София Мак "избили из-за подозрения в помощи уклонистов", после чего она скончалась.

"Никаких официальных сообщений от полиции или других правоохранительных органов о подобном случае нет. Отсутствуют и какие-либо подтверждения того, что в Винницкой области произошел инцидент с участием женщины с таким именем", — сообщили в ЦПД.

Аналитики отмечают, что Россия совершает многоуровневую информационную операцию, направленную на срыв мобилизации в Украине. Враг применяет как массовое распространение фейков, дискредитирующих работников ТЦК, так и призывы совершать насилие против них.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что историю об избитой пожилой женщине распространяет в своем Telegram-канале экс-премьер, а ныне беглец и предатель Украины Николай Азаров.

"Предатель Азаров сознательно распространяет кремлевские нарративы, имеющие целью расшатать доверие общества к государственным институтам, посеять панику и недоверие, а также расколоть украинское общество в условиях войны", — сообщили в Центре.

