Женщина разбила стекло служебного авто ТЦК: детали

В городе Кременчуг в Полтавской области произошел инцидент с препятствием работе военных. 27 июля группа гражданских лиц вступила в конфликт с представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Во время стычки одна из женщин бросила камень в служебный автомобиль военных, разбив заднее стекло.

Женщина напала на авто ТЦК

На место инцидента прибыли правоохранители. Следственно-оперативная группа установила личность правонарушительницы и задержала ее. По факту происшествия открыто производство, а также направлено представление в Службу безопасности Украины по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

В ТЦК и СП подчеркнули: военнослужащие выполняют возложенные на них задачи в рамках законодательства и в интересах обороны страны. Любые попытки противодействия их деятельности не только подрывают обороноспособность, но играют на руку врагу.

Согласно статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В ТЦК напоминают: даже локальные конфликты и агрессия к военным в тылу могут иметь серьезные последствия для государства в условиях войны. Закон одинаков для всех – и будет применен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в течение 27 июля российские войска вновь усилили наступательные действия по всей линии фронта. В общей сложности произошло 118 боевых столкновений. Украинские защитники фиксируют 58 авиаударов со стороны противника, который сверг 86 управляемых авиабомб, применил 1 431 дрон-камикадзе и совершил 3 875 артиллерийских обстрелов.