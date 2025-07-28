Женщина разбила стекло служебного авто ТЦК: детали

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Ткачова Марія
В городе Кременчуг в Полтавской области произошел инцидент с препятствием работе военных. 27 июля группа гражданских лиц вступила в конфликт с представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Во время стычки одна из женщин бросила камень в служебный автомобиль военных, разбив заднее стекло.
Женщина напала на авто ТЦК
На место инцидента прибыли правоохранители. Следственно-оперативная группа установила личность правонарушительницы и задержала ее. По факту происшествия открыто производство, а также направлено представление в Службу безопасности Украины по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.
В ТЦК и СП подчеркнули: военнослужащие выполняют возложенные на них задачи в рамках законодательства и в интересах обороны страны. Любые попытки противодействия их деятельности не только подрывают обороноспособность, но играют на руку врагу.
Согласно статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
В ТЦК напоминают: даже локальные конфликты и агрессия к военным в тылу могут иметь серьезные последствия для государства в условиях войны. Закон одинаков для всех – и будет применен.